Abruzzo alla Bit di Milano, L'Aquila punta sulla Perdonanza

Un turismo attivo sostenibile in una terra che offre un paesaggio variegato a chi cerca una vacanza fra natura, cultura e sport: così l'Abruzzo si presenta alla Borsa internazionale del Turismo (Bit) che è iniziata ieri a Fieramilanocity, puntando in particolare sulla rete di hotel e altre strutture 'bike friendly' per la quale la Regione ha approvato un apposito disciplinare.

Itinerari per il cicloturismo e riti e tradizioni della Settimana Santa sono al centro di due incontri con la stampa in programma oggi e domani. "Abbiamo uno stand ben posizionato di 100 metri quadrati - ha spiegato l'assessore regionale al Turismo Mauro Febbo - in una vetrina che vede 1500 buyer, 1300 espositori, 1900 giornalisti accreditati". Febbo ha tenuto a sottolineare il lavoro dei mesi scorsi per "coinvolgere operativamente e concretamente tutti gli operatori regionali ed extra regionali che possono e vogliono contribuire a innalzare il livello di innovazione, qualità, competitività e sostenibilità della nostra offerta turistica".

Nello specifico - ha chiarito il direttore del Dipartimento Turismo Germano De Sanctis - nello stand della Regione Abruzzo sono state due conferenze stampa che andranno la diretta Facebook. Stamane sarà presentata la rete Bike Friendly, regolata da specifico disciplinare sul turismo attivo e sostenibile; martedì 11, invece, sarà presentato l'Abruzzo più autentico, alla riscoperta del patrimonio culturale e spirituale attraverso i riti della settimana di Pasqua.

"Cicloturismo, arrampicata, trekking, ciaspolate, sci alpinismo, subacquea, turismo a cavallo sono solo alcune delle declinazioni possibili per modalità di vacanze sempre più presenti in Abruzzo - le parole del presidente di Legambiente Abruzzo, Giuseppe Di Marco - Occorre uno spazio che comprenda i temi del territorio, della natura e dell'autenticità, ma sia in grado di declinarli al futuro, lavorando sul turismo attivo e sulle sue implicazioni con l'innovazione tecnologica".

Nello stand della Regione Abruzzo, nelle tre giornate della Bit saranno organizzati incontri tematici per illustrare i programmi di proposte commerciali che valorizzano un modello di accoglienza per una vacanza smart in grado di soddisfare le esigenze di chi ama vivere il territorio in modo sostenibile. "L'Abruzzo - ha concluso Febbo - è a Milano per promuovere innanzitutto le sue bellezze e il suo patrimonio culturale, ma anche per far sentire la presenza di una Regione vicina agli operatori, con una governarce turistica ricca di progettualità, capace di offrire servizi e pronta alle nuove sfide per poter accogliere sia sulla costa sia sulle montagne migliaia turisti e visitatori".

Anche il Comune dell'Aquila è presente alla Bit, uno dei più importanti appuntamenti mondiali per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta del turismo. "E' una vetrina eccezionale per la città – ha sottolineato l'assessore Fabrizia Aquilio – senza trascurare il fatto che tale evento rappresenta anche un importante momento formativo, con oltre un centinaio tra convegni e seminari sulle ultime tendenze del settore".

Nell'ambito delle tematiche di promozione del territorio individuate dalla Regione – ha aggiunto Aquilio – "L'Aquila ha delle peculiarità di particolare rilievo, con la processione del Venerdì Santo, di noto e acclarato spessore storico e artistico, che a seguito degli eventi sismici del 2009 ha assunto una connotazione identitaria ancora più marcata, come momento di forte e sentita partecipazione da parte della cittadinanza e dei visitatori presenti. Quanto ai percorsi di biking esistenti nel territorio comunale, non siamo certo secondi a nessuno, con gli itinerari specifici nell'area del Gran Sasso, da valorizzare anche e soprattutto nel quadro della promozione del turismo sostenibile, viste le attrattive naturalistiche e ambientali che l'Aquilano possiede e che possono essere apprezzate per tutto l'anno".

L'assessore Aquilio ha inoltre chiarito che il Comune dell'Aquila punta molto sulla Perdonanza Celestiniana "visto che è la prima uscita nazionale ufficiale dell'evento celestiniano dopo il suo riconoscimento come patrimonio dell'umanità da parte dell'Unesco. La Perdonanza, che celebra da ben oltre sette secoli il primo Giubileo della storia, ha assunto già da tempo un ruolo primario e ora, con il prestigio conferitole dall'Unesco, può davvero rappresentare in Italia e all'estero il traino turistico per la città, al di là del suo aspetto preponderante che è stato e rimane quello spirituale e religioso".