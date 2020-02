L'Aquila: il 13 febbraio Aism organizza un incontro con il dott. Rocco Totaro

La Sezione AISM della Provincia dell’Aquila organizza per il giorno 13/02/2020, alle ore 18.30 a Cavalletto d'Ocre, presso la sede in Via Fontamara 12, un incontro informativo dedicato alle persone con sclerosi multipla, familiari e amici dal titolo: “Cosa succede quando finiscono le recidive?”.

Interverrà il Dott. Rocco Totaro neurologo del Centro Malattie Demanializzanti dell’Ospedale dell’Aquila.

Sarà un momento di confronto con l’esperto che risponderà alle domande dirette dei partecipanti.

Per info: 0862/313632; Cell: 335/6469597; Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ; Pagina FB: AISM L’Aquila