Aied L'Aquila: terzo appuntamento con gli 'Itinerari di diritti, tutele e libertà"

Si terrà giovedì 13 febbraio, dalle 16:00 alle 19:00, l'ultimo seminario formativo gratuito del Consultorio AIED L'Aquila “Itinerari di diritti, tutele e libertà. Colloqui a due voci tra giuriste e psicoterapeute su tematiche giuridiche di stretta attualità”.

Il ciclo di seminari rivolto ad avvocate, avvocati, psicologhe, psicologi e assistenti sociali, è realizzato dal servizio legale AIED insieme al servizio di psicologia AIED, con la collaborazione dell'Ordine degli avvocati dell'Aquila e con il patrocinio dell'Ordine degli psicologi dell'Abruzzo.

Il terzo appuntamento, dal titolo “La giurisprudenza dinanzi alla P.A.S. (Parental Alienation Syndrome – Sindrome da alienazione genitoriale)”, si terrà presso la sala assemblee dell'Ordine degli avvocati, Palazzo di Giustizia, via XX Settembre n. 22. La partecipazione è libera e gratuita, non occorre prenotazione. Agli avvocati e alle avvocate che parteciperanno saranno riconosciuti n. 3 crediti formativi.

Il programma prevede i saluti della dott.ssa Marialuisa Rossi, Componente del Consiglio Direttivo AIED L'Aquila, dell'avv. Federico Cinque, consigliere dell'Ordine degli avvocati di L'Aquila e i saluti da parte dell'Ordine degli psicologi dell'Abruzzo.

Il primo intervento “La giurisprudenza in relazione alla P.A.S.” sarà a cura della dott.ssa Cecilia Angrisano, presidente del Tribunale per i minorenni L'Aquila. Seguirà poi “Cass. Civ., sez. I, sent n. 13274 del 2019 – La P.A.S., l’impossibilità di fondare su siffatta diagnosi l’affido esclusivo e il principio della genitorialità condivisa” dell'avv. Carla Lettere, Foro di L’Aquila, servizio legale AIED L’Aquila. Chiuderà il pomeriggio di formazione la dott.ssa Veronica Daniela Martina Levanti, dottoressa di ricerca in psicologia dello sviluppo, psicologa – psicoterapeuta psicoanalitica del bambino, dell’adolescente e della coppia genitoriale, servizio di psicologia AIED L’Aquila, con l'intervento “La cosiddetta P.A.S.: aspetti psicodinamici e psicopatologici del nucleo familiare e strategie di intervento clinico”.

Introduce e modera l'avv. Ilaria Salvemme, Foro di L’Aquila, dottoressa di ricerca in Diritto penale alla LUISS Guido Carli, responsabile servizio legale AIED L’Aquila e ideatrice dell'evento.

Per informazioni: Consultorio AIED L'Aquila tel. 0862.65985, e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .