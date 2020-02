Istituzione sinfonica abruzzese: dopo 32 anni lascia lo storico segretario generale Giorgio Paravano

Dopo 32 anni, lo storico segretario generale dell’Istituzione sinfonica abruzzese (Isa), Giorgio Paravano, ha lasciato l'incarico.

A quanto si apprende, le dimissioni sono state già ratificate dal Consiglio d'amministrazione.

Paravano ha deciso di dimettersi per motivi strettamente personali, sebbene c'è chi ha lasciato intendere vi fossero diversità di vedute col Consiglio d'amministrazione in carica, guidato dall'ex sindaco dell'Aquila Antonio Centi: "C'è un tempo per tutti", le parole del segretario uscente a newstown.

A Paravano l'in bocca al lupo della redazione per le future sfide professionali.