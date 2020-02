L'Aquila: open call per il laboratorio di teatro partecipato con Rita Maffei

Open call per il laboratorio di teatro partecipato organizzato dall’Università degli studi dell’Aquila e dall’Urban Center L’Aquila, iniziativa che si inserisce nel programma più ampio 'Di muri e altre barriere - Nel trentennale della caduta del muro di Berlino (20-24 aprile 2020)'.

Il laboratorio sarà condotto da Rita Maffei (attrice, regista, co-direttore artistico del CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia); coinvolgerà cittadine e cittadini, studentesse e studenti, senza limiti di età e/o formazione. Si baserà sulle tecniche del teatro partecipato, attraverso esercizi collettivi e individuali e proposte personali per i quali non sono necessarie competenze né esperienze teatrali precedenti. Nel corso del laboratorio verranno trovate le forme e i modi in cui ognuno potrà e vorrà esprimersi come “esperto di vita quotidiana”.

L'esperienza di “teatro partecipato” vuole fondersi sull'ascolto dei luoghi e sulle biografie delle persone che vorranno prendervi parte nelle condizioni eccezionali di una comunità in costruzione.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per iscriversi inviare una mail a entrambi gli indirizzi Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. e Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro e non oltre il 27 febbraio 2020.

Il laboratorio è totalmente gratuito.

CALENDARIO DELLE ATTIVITA'

Marzo (dal 2 all’11)

02-03-04-05-07-09-10-11 marzo / orario: 16:00-20:00;

06 e 08 marzo / orario: 10:00-14:00

Aprile (dal 14 al 23)

14-16-17-18-19-20-21-23 aprile / orario: 16:00-20:00;

15 e 22 aprile / orario: 10:00-14-00;

23 aprile / orario: 20:00: restituzione aperta al pubblico.

In ognuna delle giornate indicate, i partecipanti dovranno essere presenti per un minimo di due ore al giorno nell’arco dell’orario proposto.

Nella prima giornata del laboratorio, il 2 marzo, tutti coloro che aderiranno alla open call sono convocati alle ore 18.00 per una prima riunione collettiva.

LUOGO: Tutte le giornate del laboratorio e la restituzione finale si terranno presso il Palazzetto dei Nobili (Piazza Santa Margherita - L’Aquila).

Biografia Rita Maffei: attrice e regista Co-direttore artistico CSS Teatro stabile di innovazione del FVG, si è dedicata in questi ultimi anni a diversi progetti di teatro partecipato, a Udine, con cittadini di ogni età, dagli 11 ai 77 anni, donne e uomini di diverse esperienze, e con rifugiati e richiedenti asilo per la Fondazione Città della pace, a Potenza. Ne sono nati spettacoli come N46°- E13° (con 100 cittadini udinesi), Lady Europe 2.0, episodio parte del progetto collettivo EU Europa Utopia che ha aperto il Mittelfest 17, Ufficio Ricordi Smarriti, in scena per 6 mesi, Human Link con rifugiati e richiedenti asilo, L'Assemblea, spettacolo con 80 ragazze e donne in scena per ricordare il ‘68 e le sue conquiste al femminile, Sissignora! sulla leadership al femminile per Mittelfest 19, Storie di persone in viaggio con rifugiati e cittadini italiani a Matera nel ’19.