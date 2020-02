Barattelli, il Trio di Parma a L'Aquila: il 16 febbraio secondo concerto dei “Trii Slavi”

Torna il Trio di Parma nel cartellone della Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli” per proseguire un progetto di esecuzione dei “Trii Slavi” che si articola in più stagioni concertistiche. Il percorso è iniziato lo scorso 10 novembre ed il secondo appuntamento è per domenica 16 febbraio all’Auditorium del Parco con inizio alle ore 18.

In questo concerto si ascolterà un lavoro di Franz Joseph Haydn, il Trio “In the Gypsy style”, composizione classica al cui interno si trova un coinvolgente “Rondò all’Ongarese” e due trii del compositore cèco Antonin Dvořák.

Il Trio di Parma, uno degli ensemble cameristici più prestigiosi in Italia con riconoscimenti importanti anche all’estero, è composto dal violinista Ivan Rabaglia, che suona su un prezioso violino realizzato da Giovanni Battista Guadagnini a Piacenza nel 1744, dal violoncellista Enrico Bronzi, con uno strumento di Vincenzo Panormo costruito a Londra nel 1775 ed il pianista Alberto Miodini. Il Trio si è costituito nel 1990 nella classe di musica da camera di Pierpaolo Maurizzi al Conservatorio "A. Boito" di Parma ed in pochi anni si è imposto sulla scena internazionale con una notevole attività discografica e concerti con i più grandi artisti del mondo. Il trio è impegnato anche a livello didattico nei Conservatori di Novara, Gallarate, al Mozarteum di Salisburgo, alla Chamber Music Academy di Duino e alla Scuola di Musica di Fiesole.

Il terzo concerto dedicato ai “Trii slavi” è programmato per il prossimo novembre 2020.

Ogni concerto del Trio di Parma resta nella memoria per l’altissimo livello, la originalità interpretativa e il coinvolgimento che riesce a creare.