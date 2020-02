Istituto Comprensivo S. Demetrio - Rocca di Mezzo e Paganica rugby insieme per la salute dei ragazzi e la difesa dell’ambiente

Informazione e formazione sono lo scopo del progetto triennale “IN.FORMA” siglato dall’Istituto comprensivo San Demetrio – Rocca di Mezzo e la Polisportiva Paganica Rugby per gli anni scolastici 2019/2020 - 2021/2022.

Il progetto nasce dalla volontà di sensibilizzare i ragazzi e le loro famiglie informando e stimolando comportamenti corretti ai fini del loro benessere psico-fisico. Questa necessità emerge dal fatto che, negli ultimi anni, lo stile di vita dei bambini e dei ragazzi ha subito importanti cambiamenti: la diffusione sempre più ampia di smartphone e game console, oltre ad aver ridotto drasticamente le occasioni di socializzazione spontanea, ha provocato un forte aumento della sedentarietà; se a ciò si aggiunge il consumo sempre più massiccio di "cibo spazzatura" e di bevande gasate ad elevato contenuto di zuccheri, diventa facile rendersi conto delle problematiche che presto molti adolescenti potrebbero essere costretti ad affrontare: rischio di obesità, scarso livello di autostima, bassa propensione alla socializzazione, mancanza di stimoli personali.

Il progetto consiste in lezioni frontali, attività in palestra, uscite sul territorio e attività sul campo.

Le tematiche da affrontare sono:

Scienza dell'alimentazione;

Attività motoria e approfondimenti sul gioco del Rugby;

Conoscenza del territorio, attraverso visite guidate presso siti di interesse storico, artistico, paesaggistico e culturale.

Sono previste inoltre giornate da tenersi presso gli impianti sportivi "E. Iovenitti" a Paganica. In queste occasioni, gli alunni verranno coinvolti in attività sportive legate al gioco del Rugby e in merende ecologiche (plastic free) a base di prodotti a km 0 delle aziende del territorio.

Per la realizzazione delle attività progettuali ci si avvarrà della collaborazione di associazioni attive sul territorio, di professionisti dell’ambiente e dell’alimentazione, di operatori economici e turistici, di aziende agricole ed enti locali. È prevista infine una piccola pubblicazione con i risultati ottenuti.

Il progetto insomma si pone diversi e ambizioni obiettivi da raggiungere fra cui: far capire ai ragazzi l’importanza di una corretta alimentazione, valorizzando quelli che sono i prodotti del territorio; sottolineare la stretta correlazione tra alimentazione, fisiologia e attività motoria e sportiva; praticare attività di movimento per migliorare la propria efficienza fisica riconoscendone i benefici; saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive, in partita e non, con autocontrollo e rispetto per l’altro; far conoscere il territorio in cui si vive in relazione agli aspetti storico-artistici, naturalistici, culturali e alimentari.