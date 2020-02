"Mura dell'Aquila", il 20 febbraio al Munda il quinto appuntamento

Quinto protagonista degli incontri sulle mura, giovedì 20 febbraio ore 17.30 al MuNDA, è Maurizio Pace studioso e autore con Ezio Mattiocco del catalogo “Antiche mappe e carte geografiche d’Abruzzo”, edizioni Menabò.

Collezionista, appassionato di cartografia, ci parlerà delle sue importanti acquisizioni in anni di ricerche da cui provengono le antiche mappe e volumi esposti nella mostra al MuNDA, nell’incontro dal titolo “Le antiche carte geografiche dell’Abruzzo. Diario di un collezionista.”

Tutti i partecipanti riceveranno in omaggio l’elegante fascicolo “L’Aquila Rinasce” edito in collaborazione con Menabò .

L’inedito ciclo di dieci incontri, a cura di Lucia Arbace direttore della Direzione Regionale Musei Abruzzo, sono a latere della mostra “Le Mura dell’Aquila” ora implementata dalle due ramine del contado aquilano e della città disegnate da Antonio Francesco Vandi, incise da Francesco Cepparulli nel 1753, e ritrovate nei depositi del Museo Nazionale d’Abruzzo.

I dieci appuntamenti, organizzati in collaborazione con l’Università degli Studi dell’Aquila, daranno la possibilità agli studenti di accreditare 2 CFU per almeno 8 incontri, 1 CFU per quattro.

Entrata gratuita per possessori di card e studenti universitari, ridotto a 2 € per i soci delle associazioni, intero per gli altri utenti

Seguirà cena, per chi volesse partecipare, di tre portate, al costo di 20 € bevande incluse, presso il ristorante “Le origini” alle 99 cannelle con ricette della cultura gastronomica contadina.