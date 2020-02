L'Aquila, l'associazione Ju Parchetto Con Noi dona defibrillatore a Special Olympics

Giovedì 20 febbraio, in occasione della festa di carnevale presso il MaDè, in via B. Vecchioni, all’Aquila, che avrà inizio alle ore 21 e alla quale sarà possibile partecipare gratuitamente indossando una maschera, l’associazione Ju Parchetto con Noi consegnerà il defibrillatore acquistato per Special Olympics Team L’Aquila grazie alla raccolta fondi iniziata alla Fiera di Paganica il 31 ottobre e 1 novembre, proseguita durante il torneo “Special Basket”, tenutosi il 24 novembre al Palazzetto dello Sport “Giovanni XXIII” di Paganica, e “Un calcetto per il cuore”, tenutosi il 7 dicembre all’Area Sport di Monticchio.

"L'associazione Ju Parchetto con Noi" si legge in una nota "ringrazia le associazioni Azimut, Il cenacolo degli angeli onlus, Le api nel cuore e la Fondazione Carispaq, oltre a tutte le persone che hanno contribuito alla causa e vi invita a partecipare giovedì ad una serata di musica e divertimento oltre che solidarietà".