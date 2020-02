L'Aquila, presentate le iniziative per il Carnevale 2020

L'Aquila si prepara a festeggiare il Carnevale con tre appuntamenti in programma domenica 23 febbraio.

Ad aprire gli eventi sarà, alle ore 10, il carnevale in Piazza Duomo organizzato dall'associazione Mamme per L'Aquila. La giornata proseguirà con la sfilata di carri allegorici organizzata dal centro sociali anziani di San Giacomo, che attraverserà le vie del centro storico con due carri dedicati al mondo delle fiabe e a Peppone e Don Camillo. Alle 16.30, infine, festa di Carnevale con musica e laboratori al Novecento 10 (centro commerciale Panorama) a cura dell'associazione L'Aquila Young. Il costo del biglietto di ingresso è di 10 euro.

Le iniziative in programma sono state presentate stamani, in Comune, dal vice sindaco dell'Aquila Raffaele Daniele, da Valeria Baccante, dell'associazione Mamme per L'Aquila, da Marcello Di Giacomo, di L'Aquila Young, e da Adriano Durante, presidente del centro servizi anziani di San Giacomo.

"Il comune ha convintamente concesso il patrocinio alle iniziative organizzate dalle associazioni locali - ha affermato Daniele - Con la chiusura del bando per l'acquisizione di proposte inerenti ad iniziative ed eventi per il Carnevale 2020 - ha precisato il vice sindaco - è stato assegnato un contributo di 2500 euro, il più alto tra quelli concessi quest'anno, all'associazione Mamma per L'Aquila per l'evento in Piazza ".

Mamme per L'Aquila, a copertura delle spese vive, hanno ricevuto ulteriori 4000 euro dalle sponsorizzazioni del Rotary Club Gran Sasso, dell'Ance e della Fondazione Carispaq.



"L'evento in Piazza per i bambini - ha affermato Valeria Baccante - prevede quest'anno alcune novità: grazie alla collaborazione con il Paqcenter, oltre alle mascherine ci saranno anche spettacoli. Il nostro obietivo è ampliare la manifestazione a tutte le realtà aquilane interessate, con l'auspicio che l'iniziativa assuma un ruolo importante nell'ambito dell'offerta turistica aquilana".

"Voglio ringraziare tutti quelli che stanno contribuendo alla realizzazione dei due carri allegorici che sfileranno, con corteo a seguito, per le vie della città, in particolare l'artista Massimo Parati che li ha progettati - ha affermato Adriano Durante - La sfilata da San Giacomo attraverserà il Torrione, via Strinella, viale di Collemaggio e, intorno alle 16.30, arriverà in Piazza Duomo. Spero in una grande partecipazione".