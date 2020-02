"Censura di guerra e censura di pace": evento di Anpi e Textus edizioni in memoria di Massimo Bordin

L’ANPI e Textus Edizioni organizzano un appuntamento di grande valore culturale, storico e civile: lunedì 24 febbraio alle ore 17 nella Sala Rivera di Palazzo Fibbioni all’Aquila è in programma un incontro sulla libertà di espressione e di stampa.

“Censura di guerra e censura di pace” è il titolo dell’evento che vuole esprimere un omaggio riconoscente ad un grande giornalista scomparso un anno fa: Massimo Bordin, storica, inconfondibile voce e direttore di Radio Radicale.

L’incontro, introdotto e coordinato dal giornalista Nello Avellani, prevede la presentazione di due libri editi da Textus.

“Il pane sarà contato a briciole. Censura di guerra nella provincia dell’Aquila 1940-1943” vedrà dialogare l’autore Giovanni De Blasis con il grande storico Raffaele Colapietra. Nel libro, numerose lettere scritte dai soldati o dai loro familiari durante la 2^ Guerra mondiale e mai giunte a destinazione perché fermate dalla Commissione di censura aquilana in quanto il loro contenuto poteva compromettere il segreto militare o esprimere sfiducia nell’esito positivo della guerra. Una storia della guerra raccontata dal basso, con gli occhi semplici di chi la combatteva e ne subiva le terribili conseguenze.

“Una ragazza del ‘900. Ricordi di un’Italia diversa e storie di un’Italia che non c’è più” sarà invece presentato da Valentina Valleriani, dell’Associazione Donne TerreMutate, insieme a Maurizio Turco, segretario del Partito Radicale e Alessio Falconio, direttore di Radio Radicale. "Laura – la protagonista – è sempre e ancora una ragazza, anche se un poco più stanca fisicamente. Convive con non pochi acciacchi, ma possiede un computer, uno scanner e una stampante e non appena si conclude una lotta comune è già pronta a farne un'altra per diffondere le proprie idee. Si può scommettere che Laura resterà così fino all'ultimo respiro […..] con le stesse gioie e pene e soprattutto con lo stesso bisogno di giustizia" (dalla prefazione di Liliana Cavani).

Questa iniziativa di ANPI e Textus dunque – grazie alla presenza di relatori prestigiosi – rilancia il bisogno e il coraggio dell’impegno civile, del diritto alla conoscenza e all’informazione, del valore della memoria e della cultura, della libertà di pensiero, di espressione e di stampa, di lotta contro ogni forma di censura, di intolleranza, di oscurantismo.

Sarà ospite dell’incontro Daniela Preziosi giornalista del Manifesto e compagna di Massimo Bordin.

Un presidio pubblico per iscriversi all’Anpi si terrà invece sabato 22 febbraio: come avverrà in 150 città italiane. anche all’Aquila si allestirà un banchetto per chi vuole prendere la tessera Anpi 2020. Una giornata di mobilitazione e confronto per sostenere un’associazione che dal 1944 raccoglie migliaia di aderenti e promuove battaglie per la difesa e l’attuazione della Costituzione e dei suoi principi democratici.

L’appuntamento per le cittadine e i cittadini aquilani sarà per sabato 22 Febbraio dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00 ai Quattro Cantoni con i nostri volontari e le nostre volontarie.