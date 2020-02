Capitale italiana della cultura 2021: il direttore artistico del TSA Cristicchi sostiene Volterra

E' destinato a far discutere il video messaggio di Simone Cristicchi pubblicato ieri dal quotidiano 'La Nazione' [qui]: il direttore artistico del Teatro Stabile d'Abruzzo, fortemente voluto dal sindaco Pierluigi Biondi, è tra i nomi della cultura e dello spettacolo che sostengono apertamente la candidatura di Volterra come Capitale italiana della cultura 2021.

"Mi chiamo Simone Cristicchi, sono un cantautore e attore italiano e sono qui per sostenere la candidatura di Volterra come città italiana della cultura", spiega l'artista nel video messaggio; "ho lavorato a stretto contatto con questa città, cui sono molto molto affezionato, soprattutto per la mia ricerca all'interno dell'ex manicomio di San Girolamo che ha messo in luce la realtà del manicomio e dell'ospedale psichiatrico fino agli anni '80, con lo spettacolo 'Lettere dal manicomio' e con il libro 'Centro di igiene mentale' uscito per Mondadori. Ma soprattutto - ha aggiunto Cristicchi - Volterra è stata l'ispiratrice, se così si può dire, della canzone che ha vinto il Festival di Sanremo 2007, 'Ti regalerò una rosa', nata dal racconto di una infermiera. Detto ciò, oltre al manicomio ovviamente ci sono tantissime altre meraviglie nella città e credo che sia giusto e doveroso che Volterra rappresenti l'Italia come un centro, un luogo di cultura".

Una presa di posizione legittima, sia chiaro, ma agli occhi di molti inopportuna, se è vero che Cristicchi rappresenta una delle Istituzioni culturali più importanti della città dell'Aquila, in lizza, come Volterra, per il titolo di Capitale italiana della cultura 2021.