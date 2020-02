Barattelli, "Musica in tour": il 23 febbraio Christian Di Fiore e Sinfonia Ensemble

Musica in Tour, il progetto di circolazione musicale nel territorio promosso dalla Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli”, torna anche quest’anno a San Demetrio ne’ Vestini, grazie alla collaborazione con la locale amministrazione comunale, Visit San Demetrio e Grotte di Stiffe, con tre appuntamenti presso la Sala Aurora a partire da domenica 23 febbraio alle ore 18,30.

Protagonista del primo concerto è Sinfonia Ensemble un gruppo costituito a settembre 2015 da un’idea di Christian Di Fiore zampognista, polistrumentista e compositore, oggi considerato uno tra i più grandi virtuosi della zampogna.

La formazione è composta da quattro giovani musicisti provenienti rispettivamente dai conservatori di musica di Campobasso, L'Aquila, Frosinone e Pescara: Pasquale Franciosa oboe, Antonino De Luca fisarmonica, Giovanni D’Eramo contrabbasso, Francesco Savoretti percussioni mediterranee.

Il tema del concerto è “La zampogna fra tradizione e modernità”. Tutto ha inizio a Scapoli (IS), località nota in tutto il mondo per essere la capitale della zampogna. L’accostamento con altri strumenti non proprio della tradizione natalizia come la zampogna crea sonorità sempre nuove ed il connubio fra mondi apparentemente diversi dà vita ad un concerto originale, formato soprattutto da brani inediti ma anche della tradizione, nel genere che può essere definito “world music”. Il gruppo ha all’attivo numerosi concerti in territorio italiano ed estero e partecipazioni a festivals internazionali.

L’ingresso è libero.