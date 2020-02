Il 19 febbraio 2020 è arrivata, per il centro di procreazione medicalmente assistita dell’ospedale dell'Aquila, la notizia tanto attesa del…

Gli uffici dirigenziali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avranno presto una nuova sede in città. + Ad informare il…

L'Aquila si prepara a festeggiare il Carnevale con tre appuntamenti in programma domenica 23 febbraio. Ad aprire gli eventi sarà,…

Slow Food L’Aquila organizza il suo primo Master of Food e per farlo ha scelto una location in pieno centro…