La Lanterna Magica: il 27 febbraio reading letterario e proiezione del film Rosso Malpelo

In programma per domani, giovedì 27 febbraio a partire dalle ore 15.00 un nuovo appuntamento culturale che propone il confronto tra il cinema e la letteratura. Nei locali della biblioteca “Giovanni Tantillo” all’interno della Biblioteca “S. Tommasi” a Bazzano, è prevista la proiezione del film Rosso Malpelo di Pasquale Scimeca (Italia, 2007). Il lungometraggio è ispirato alla novella di Giovanni Verga che descrive lo stato di povertà e di sfruttamento delle classi disagiate in Sicilia alla fine del XIX secolo.

L’iniziativa è ideata e organizzata dall’Istituto Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica” e come di consueto, il programma pomeridiano prevede al termine del film l’approfondimento letterario a cura del prof. Roberto Biondi.

L’evento è inserito nel progetto "La cultura all’infinito" con incontri, proiezioni e reading letterari fino alla fine del prossimo mese di marzo.

La progettualità prevede il finanziamento di programmazioni culturali finalizzati alla rigenerazione urbana attraverso la realizzazione di attività culturali e creative "Progetto Biblioteca Casa di Quartiere", pubblicato dal MiBACT, Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie Urbane.