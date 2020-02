"To be o FB?": al Nobelperlapace in scena "Amleto Take Away" per la rassegna "Strade"

Torna la rassegna di teatro Strade con il terzo spettacolo della sua tredicesima edizione. Al Nobelperlapace di San Demetrio ne' Vestini (L'Aquila) andrà in scena "Amleto Take Away", co-produzione Berardi/Casolari e Teatro dell'Elfo. La data da appuntare sul calendario è il 1 marzo, con inizio alle ore 18.

Amleto take away è un affresco tragicomico che gioca sui paradossi, gli ossimori e le contraddizioni del nostro tempo che, da sempre, sono fonte d'ispirazione per il teatro 'contro temporaneo' della compagnia Berardi/Casolari.

Punto di partenza sono, ancora una volta, le parole, diventate simbolo più che significato, etichette più che spiegazioni, in un mondo dove «tutto è rovesciato, capovolto, dove l'etica è una banca, le missioni sono di pace e la guerra è preventiva». È una riflessione ironica e amara che nasce dall'osservazione e dall'ascolto della realtà circostante che attrae e spaventa.

"«To be o FB, questo è il problema! – recita un significativo passo della sinossi dello spettacolo – chiudere gli occhi e tuffarsi dentro sè e accettarsi per quello che si è, isolandosi da community virtuali per guardare da vicino e cercare di capire la realtà in cui si vive? O affannarsi per postare foto in posa tutte belle, senza rughe, seducenti, sorridenti, grazie all'app di photoshop? Dimostrare ad ogni costo di essere felici mettendo dei 'mi piaci' sui profili degli amici. Pubblicare dei tramonti un bel piatto di spaghetti o gli effetti della pioggia tropicale, sempre tesi anche al mare con un cocktail farsi un selfie perché il mondo sappia, dove sono, con chi sono, e come sto. Apparire, apparire, apparire, bello, figo, number one e sentirsi finalmente invidiato".

Lo spettacolo arriverà in Abruzzo forte del prestigioso premio UBU, assegnato nel 2018 all'attore Gianfranco Berardi, proprio per la sua magistrale interpretazione in Amleto Take Away.

Al termine, come sempre, Arti e Spettacolo sarà lieta di offrire al pubblico del Nobelperlapace un piccolo aperitivo nel corso dell'incontro tra spettatori e attori, un momento che caratterizza da sempre la rassegna Strade.

Le prevendite sono aperte presso la libreria Polarville in via Castello all'Aquila (ingresso 10 €). Per informazioni è possibile chiamare il 348-6003614 o scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .