Spazio Rimediato: va in scena "Porno e socialismo reale - segue dibattito"

Nuovo appuntamento della rassegna TeatrAzione, organizzata da Spazio Rimediato con la collaborazione del Teatro Stabile d'Abruzzo.

Stavolta è il turno di un'artista eclettica, Rosanna D'Andrea, aka Rozanita McAndrew, che spiegherà le modalità per scrivere una corretta e divertente sceneggiatura per film porno, grazie al suo spettacolo "Porno e socialismo reale - segue dibattito".

L'appuntamento è sabato 29 febbraio alle 21 a Spazio Rimediato (via Fontesecco 22, L'Aquila). Info e prenotazioni al 3280527856 o 3406688091 oppure Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Biglietti: 10 euro (7 per corsisti e universitari) + 3euro tessera annuale.

Lo spettacolo

Un'elegante giovane signora ci avverte subito che a lei i film porno non piacciono. Non piacciono perché sono fatti male; bisogna fare film porno più belli, porno affettuosi. “Così ne ho scritto uno io, Tutti lo lodano ma nessuno me lo vuole produrre. Allora lo racconto a voi“. In un attimo lo scrigno si spalanca sul meraviglioso mondo del sesso, declinato in tutte le sue pratiche, perchè, come dice il Reverendo Cooper, unica perversione è usare sempre la stessa posizione per tutta la vita. Nell’impianto semplice : autrice che mostra lo storyboard, scorre un sesso democratico, lo fanno tutti, giovani vecchi belli brutti etero gay, in 2, in tanti.... c’ è anche un alieno. Si consumano intrecci narrativi alla Altman, troviamo personaggi comunissimi e altri fantastici, momenti lisergici e ambientazioni casalinghe, in un contesto molto visionario (che ricorda il primissimo Almodovar ). E’ ambientato in Jugoslavia ai tempi di Tito. Un film edificante, un film x famiglie. Alla fine tutti si sono divertiti e, chi l’aveva persa, ha ritrovato l’ intesa col partner, insieme a un senso nuovo e più fantasioso dell’Eros...si può parlare di ‘ Eros Alato ‘. Perchè, come ci dice Foucault, il sesso non è una fatalità ma è la possibilità di una vita creativa. Missione Compiuta.

Rosanna D'Andrea

Di Novara, Nasce artisticamente negli anni ’80, quando è ancora adolescente. Ha tanto tempo e perciò non si fa mancare un diploma alla Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Genova. Si introduce così nel circuito ufficiale dello spettacolo. Interrompe gli studi di Filosofia. Nei primi anni ’90 arrivano il rap e la computer grafica : firma insieme al maestro fumettaro Ugo Delucchi, 2 diari scolastici voluti dalla Pigna e distribuiti dalla Upim, vale pena di ricordare almeno ‘ Il Diarino di Moskino ‘. Con lui e altri fonda la Posse ‘MDB‘ madrediddiobossa e per un po’ di anni gira per i Centri Sociali a fare concerti. Dopo la crisi del ’92 diventa stilista di strada e apre il suo banchetto di artigianato vario, pur continuando a fare l’attrice; condensa l’esperienza nel primo libro che le viene pubblicato, nel 2004 ‘ Manuale per Bankettari ( come vendere le mutande x fare il Cinema ) ‘. Poco dopo si trasferisce a Bologna e fonda con altri colleghi; associazione culturale Il volo delle fenici che organizzerà tante uscite pubbliche nella città a sostegno dell’artigianato artistico. Si sposta infine a Roma dove è chiamata a fondare l’associazione culturale Cineairone, che lavora col circuito dei cinema abbandonati. La lunga collaborazione con le storiche riviste underground Il Male e Frigidaire firmata sempre Rozanita Mc Andrew, approfondisce la sua pratica con la scrittura, che trionfa nella stesura del testo “ Porono e socialismo reale - segue dibattito.