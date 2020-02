"Fiori e piombo", romanzo di Bartolo Madaro: presentazione il 4 marzo all'Aquila

Mercoledì 4 marzo, all’Aquila, alla libreria Polarville (via Castello 49, 0862 65657), alle 18:30, ci sarà la presentazione del libro Fiori e piombo, romanzo dello scrittore pugliese Bartolo Madaro (Ed. Rea).

Dialogherà con l’autore l’avvocato Monica Fuciarelli.

IL LIBRO

Fiori e piombo è un romanzo ribelle, diverso, anomalo, forse perché è ambientato in anni rivoltosi; anni di lotta, di rivoluzione studentesca, sessuale, operaia, di tutti quei profondi mutamenti, avvenuti in Italia negli anni settanta, i fatidici anni di piombo. Coerentemente al periodo storico, ha voluto anche l’autore rompere ogni schema di buona scrittura, infrangere le convenzioni più regolari per far vivere anche nel suo romanzo, l’anarchia del caos e della trasformazione che si respirava nell’aria di quei giorni un po’ ovunque.

L’AUTORE

Bartolo Màdaro è nato nel 1965 a Taranto. A venti anni si trasferisce nelle Marche dove esercita la professione di infermiere. Dopo gli studi scientifici rivolge i suoi interessi a studi umanistici e si laurea in filosofia. Vive e lavora a L’Aquila.