"Scatto senza posa", il nuovo libro di Sonia Ciuffetelli: il 1 marzo la presentazione al Palazzetto dei Nobili

Domenica 1 marzo, all’Aquila, alle ore 18, al Palazzetto dei Nobili si terrà la presentazione del nuovo libro della scrittrice e poetessa aquilana Sonia Ciuffetelli, Scatto senza posa, edito da Scatole Parlanti.

L’evento è organizzato dalle Muse Ritrovate, associazione attiva per la promozione della poesia, della narrativa e delle arti figurative e per la realizzazione di eventi letterari ed è patrocinato dal Comune dell’Aquila.

Dialogherà con l’autrice la giornalista Noemi Cococcia. L’attore Andrea Fugaro leggerà alcuni brani del libro.

Il libro

Sei racconti brevi, tutti diversi eppure riconducibili alla realtà contemporanea in continua trasformazione, che affrontano temi collegati all'immigrazione e all'integrazione, disagi comportamentali e relazioni tra persone e web, illusorietà del concetto di privacy, ma anche temi esistenziali come la perdita dell’innocenza e dell’illusione. Punti di vista distanti tra loro dove l’io narrante cambia pelle di racconto in racconto fino a ricostruire aspetti della contemporaneità. Un libro che fa riflettere su temi come la diversità, il concetto di privacy, il rapporto con il web quando ci induce a confessare qualcosa di noi stessi e ce lo restituisce con una sostanza fatta non solo di pixel, lontana da quella dei sogni.

Info: 348.7348936