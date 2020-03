"Le mura dell'Aquila": il 5 marzo al Munda il VII appuntamento

La concezione medievale delle mura per la comprensione della città. Così nel VII appuntamento la Prof.ssa Ada D’Alessandro, studiosa, specializzata in archeologia medievale, docente a contratto di Storia del medioevo abruzzese all’Università degli Studi dell’Aquila, apre un percorso tangente le opere del nostro museo, per allargare poi l’ottica su tre porte specifiche:

Porta Castello, lì passò la Regina Margherita d’Austria

Porta Barete e il suo leone ritrovato

Porta Roiana e il bel borgo con la Chiesa poi chiamata Santa Apollonia e l’opificio di panni di lana

Mura vive e viventi, quindi, nell’incontro dal titolo “Leoni e Regine: storia affascinante delle mura”, giovedì 5 marzo, ore 17.30 in collaborazione con il Rotary Club – L’Aquila.

I dieci appuntamenti, organizzati dal Polo Museale dell’Abruzzo, diretto da Lucia Arbace, sono legati alla mostra in corso “Le Mura dell’Aquila”.

Gli studenti potranno farsi accreditare 2 CFU per almeno 8 incontri, 1 CFU per quattro grazie alla collaborazione con l’Università degli Studi dell’Aquila.

Entrata gratuita per possessori di card e studenti universitari, ridotto a 2 € per i soci delle associazioni, intero per gli altri utenti.

Seguirà cena, per chi volesse partecipare, di tre portate, al costo di 20 € bevande incluse, presso il ristorante “Le origini” alle 99 cannelle con ricette della cultura gastronomica contadina.