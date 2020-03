Univaq, sospesa attività didattica: biblioteche, sale studio e spazi comuni chiuse al pubblico

In applicazione dell’ordinanza della Presidenza del Consiglio, l’attività didattica presso l’Ateneo dell’Aquila sarà interrotta dal 5 al 15 marzo 2020.

In tale periodo saranno quindi sospese le lezioni in tutti i corsi di laurea, TFA, 24CFU e Master. Inoltre, nello stesso periodo, saranno sospesi esami di profitto ed esami di laurea. Dalla sospensione sono esclusi i corsi di specializzazione medica e le attività di tirocinio per le professioni sanitarie.

Il calendario delle lezioni e degli esami, inclusi quelli di laurea, sarà riprogrammato e reso noto sia sui canali social di Ateneo che sul sito web.

Le segreterie studenti, segreterie didattiche, segreteria post lauream, segreteria delle scuole di specializzazione, ufficio relazioni internazionali e ufficio tasse, saranno chiuse al pubblico ma continueranno ad erogare servizi per via telematica. Le scadenze amministrative saranno riprogrammate con successive comunicazioni. Gli studenti potranno contattare le segreterie mediante e-mail.

Dottorandi, assegnisti, specializzandi e contrattisti potranno continuare normalmente le loro attività nei laboratori di ricerca.

Le Biblioteche, sale studio e spazi comuni saranno chiuse al pubblico. L'accesso alle sedi didattiche sarà consentito soltanto al personale docente, tecnico amministrativo e bibliotecario.

L’Ateneo sta valutando la possibilità di effettuare didattica a distanza e i tempi e le modalità verranno comunicate al più presto sul sito web.