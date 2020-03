Rappresentanti degli studenti aquilani: opportuno rinviare 100 giorni in via precauzionale

Stante il decreto legge del governo che nega tutte le manifestazioni in luogo pubblico e privato, ovvero tutti gli assembramenti, data la situazione incerta della chiusura delle scuole, "ad oggi, dopo un incontro tra tutti i rappresentanti degli istituti superiori aquilani e un assessore comunale, ci sembra opportuno rinviare la giornata dei 100 giorni in via precauzionale, allineandoci alle direttive del nostro governo".

Si legge in una nota dei rappresentanti degli studenti aquilani Tommaso Cotellessa, Alessandro Calzolaio, Luigi Colagrande, Paolo Antonelli, Filippo Pansini, Andrea Crisi, Laura Cibaldi, Ercole De Amicis, Federico Basile e Nicolò Cancelli.

"Confidiamo nella possibilità di poter riorganizzare questa giornata di festa e divertimento in un momento più opportuno. Tuttavia con ciò non abbiamo intenzione di creare allarmismo e fomentare la dilagante psicosi di questi giorni: è solamente una misura precauzionale che abbiamo deciso di adottare per godere appieno di questo giorno in un momento più sereno".