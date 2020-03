Coronavirus: le indicazioni di Regione Abruzzo

Chi ha fatto ingresso in Abruzzo dall'8 marzo 2020, proveniente dalla regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano - Cusio - Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia

HA L'OBBLIGO

di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta per i non residenti in Abruzzo la comunicazione va resa direttamente agli operatori del servizio di sanità pubblica territorialmente competente ai seguenti recapiti:

HA INOLTRE L'OBBLIGO

di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo l'isolamento per 14 giorni;

di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;

di rimanere raggiungibili per ogni attività di sorveglianza;

in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente.

La mancata osservanza degli obblighi dell'Ordinanza n. 2 del 08.03.2020 comporterà le sanzioni previste dalla legge.

Le misure adottate da Regione Abruzzo

Ordinanza n. 2 del 08/03/2020

Ordinanza n. 1 del 26/02/2020

Allegato 1 - Dieci comportamenti da seguire

Allegato 2 - Comuni interessati dalle misure urgenti da seguire

Dipartimento Sanità Nota 54017/20 - Nuove indicazioni e chiarimenti