Univaq, da settimana prossima didattica online: ecco il decreto del Rettore

Il rettore dell'Università degli studi dell'Aquila, Edoardo Alesse, ha firmato ieri una ordinanza che, in ottemperanza a quanto previsto dal Dpcm del 9 marzo 2020, dispone la sospensione delle lezioni in presenza per corsi di laurea triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico fino al prossimo 3 aprile.

A partire dalla settimana prossima si avvierà la didattica online che sarà gestita con la piattaforma “Microsoft Teams” e, per i corsi di area sanitaria, anche con altre modalità. I laboratori e le attività didattiche non erogabili online, ivi comprese eventuali escursioni didattiche, sono sospesi e saranno riprogrammati o diversamente espletati. Le istruzioni per accedere alla didattica online saranno diffuse nei prossimi giorni attraverso il sito di Ateneo e i principali canali social.

Il testo completo del decreto

1) Lezioni Le lezioni in presenza per Corsi di Laurea Triennali, Magistrali e Magistrali a Ciclo Unico sono sospese fino al 3 aprile. A partire dalla settimana prossima si avvierà la didattica online che sarà gestita con la piattaforma “Microsoft Teams” e, per i corsi di area sanitaria, anche con altre modalità. I laboratori e le attività didattiche non erogabili online, ivi comprese eventuali escursioni didattiche, sono sospesi e saranno riprogrammati o diversamente espletati. Le istruzioni per accedere alla didattica online saranno diffuse nei prossimi giorni attraverso il sito di Ateneo e i principali canali social.

2) Ricevimento studenti Le attività riguardanti il ricevimento degli studenti in presenza sono sospese fino al 3 aprile. I docenti sono invitati ad adottare ogni misura utile finalizzata a permettere la fruizione del servizio impiegando modalità telefoniche o telematiche, anche attraverso gli strumenti informatici disponibili.

3) Master e Corsi di perfezionamento Le lezioni in presenza sono sospese fino al 3 aprile. Qualora giudicato opportuno da parte dei Coordinatori, tali attività formative possono essere organizzate secondo modalità di didattica a distanza, anche impiegando soluzioni informatiche differenti rispetto a quelle suggerite per i Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a Ciclo Unico.

4) Dottorati di ricerca Tutte le attività didattiche e di ricerca sono sospese fino al 3 aprile. Prove finali: i Coordinatori dei Dottorati di ricerca possono valutare se disporre l’espletamento delle prove finali programmate durante il periodo di sospensione utilizzando modalità telematiche. In caso contrario, la nuova calendarizzazione delle prove finali (non effettuate durante il periodo di sospensione) dovrà essere fornita con congruo anticipo, e, in ogni caso, nel rispetto dei termini di preavviso previsti dai vigenti regolamenti di Ateneo in materia. La Commissione potrà riunirsi anch’essa mediante video-conferenza.

5) Tirocini I tirocini, sia interni che esterni, sono sospesi fino al 3 aprile. Sono esclusi i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie (ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie).

6) Sedute di Laurea Le sedute di Laurea in presenza sono sospese fino al 3 aprile. Le sedute programmate per l’intera sessione primaverile si svolgeranno in modalità a distanza. La Commissione si riunirà mediante collegamento audio-video e si collegherà in diretta con i diversi candidati. Le date delle sedute di laurea della sessione primaverile (da svolgersi in modalità a distanza) saranno decise a breve e potranno coincidere anche con giorni diversi dal sabato e con giorni diversi da quelli precedentemente programmati per le sedute in presenza. Sui siti web dei Dipartimenti saranno pubblicati l’aggiornamento del calendario e le modalità di svolgimento delle sedute di laurea. Istruzioni di dettaglio saranno diffuse nei prossimi giorni attraverso il sito di Ateneo e i principali canali social. I Dipartimenti renderanno note sui siti istituzionali le date delle sedute delle sessioni di Laurea e la tempistica per l’invio in via telematica della tesi di laurea al Presidente della Commissione.

7) Esami di profitto Gli esami in presenza sono sospesi fino al 3 aprile. Gli appelli degli esami che non si sono tenuti nel periodo di sospensione dell’attività didattica saranno fissati in nuove e diverse date e le informazioni saranno rese note sui siti dipartimentali. Per gli studenti in procinto di laurearsi che avrebbero dovuto sostenere l’ultimo esame negli appelli sospesi, potrà prevedersi, se necessario, una apposita seduta straordinaria di Laurea nel mese di aprile. Gli studenti che si trovano in questa situazione saranno individuati a cura dell’Area Didattica che provvederà a darne comunicazione ai Dipartimenti. Indipendentemente dalla numerosità degli iscritti agli appelli di esame dei diversi insegnamenti, non è consentito lo svolgimento di esami in presenza sino a nuove disposizioni. Pertanto, gli esami di profitto in modalità si svolgeranno solo per via telematica. Tale modalità non potrà essere impiegata per gli esami che obbligatoriamente prevedono lo svolgimento di una prova pratica o, necessariamente, scritta. Ogni Dipartimento esporrà sul proprio sito web il calendario degli appelli di esame. Le istruzioni per lo svolgimento degli esami saranno diffuse attraverso il sito internet di Ateneo ed i principali canali social. Per le informazioni relative al calendario degli appelli si rimanda alle Segreterie Didattiche dei diversi Dipartimenti.

8) Mobilità internazionale Sino a data da destinarsi è disposta la sospensione dell'avvio di attività di mobilità in uscita ed in entrata di studenti, docenti e staff.

9) Biblioteche e aree studio Le biblioteche e le aree studio sono chiuse fino al 3 aprile.

10) Segreterie studenti e Uffici che erogano servizi al pubblico Le attività di front-office in presenza anche per l’utenza interna delle Segreterie e di tutti gli altri Uffici sono sospese fino al 3 aprile. Le attività di back-office proseguono attuando le misure di cautela indicate dalla Presidenza del Consigli dei Ministri. I servizi richiesti dagli utenti saranno soddisfatti mediante l’impiego di modalità telematiche.

11) Eventi culturali, convegni Tutti gli eventi culturali aperti al pubblico ed i convegni, sono sospesi fino al 3 aprile.

12) Procedure di concorso Le procedure di concorso sono sospese fino al 3 aprile. Sono esclusi i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo. La nuova calendarizzazione delle riunioni e dei colloqui non effettuati durante il periodo di sospensione dovrà essere fornita con congruo anticipo e, in ogni caso, nel rispetto dei termini di preavviso previsti dai vigenti regolamenti di Ateneo in materia, assicurando adeguate informazioni agli interessati mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ateneo.

13) Missioni nazionali e internazionali Sono sospese fino a al 3 aprile tutte le missioni nazionali e internazionali.

14) Riunioni e Organi collegiali Sono sospese fino al 3 aprile tutte le riunioni in presenza, comprese quelle relative agli Organi collegiali. Le riunioni devono essere effettuate con modalità telematiche, applicando il vigente regolamento di Ateneo anche per i casi non espressamente previsti.