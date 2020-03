Dantedì, il video realizzato da docenti e studenti del 'Cotugno'

Il 25 marzo del 1300, come concordato dagli studiosi, iniziava il viaggio di Dante Alighieri descritto nella sua Commedia, e proprio oggi inizia anche il viaggio del Dantedì, l’iniziativa nata il 18 giugno 2017 per celebrare il settimo centenario della morte di Dante, 1321-2021, usando, come ha suggerito Francesco Sabatini, il termine «Dantedì», che ha poi dato il nome alla Giornata istituita dal Governo su proposta del Ministero per i Beni e le attività culturali.

Doveva essere una giornata particolare per le scuole e per l’intera nazione quella di oggi, ma l’emergenza coronavirus ha imposto che tutte le iniziative assumessero forma virtuale.

E così è stato, anche per i licei annessi al Convitto nazionale 'D.Cotugno' che hanno letto il canto V dell'Inferno realizzando un video prodotto dallo studente Alessandro Calzolaio leggendo il canto V dell'Inferno.