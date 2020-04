“La Lanterna Magica”: online la mostra digitale su Maria Pia Casilio

L’Istituto Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica” aderisce alla proposta del Mibact, Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, La cultura non si ferma. La prima Istituzione culturale in Abruzzo che condivide con questa iniziativa, contenuti cinematografici sul portale ministeriale.

Sarà possibile dunque per tutto il mese di aprile poter visionare la mostra digitale su Maria Pia Casilio, dal titolo "Maria Pia Casilio si racconta…tra storia ed innovazione". Il prodotto audiovisivo realizzato dalla “Lanterna Magica”, potrà essere fruito sul sito www.beniculturali.it nella sezione dedicata agli eventi spettacolo, cinema e audiovisivo ed inoltre sul canale YouTube del Ministero.

Con la voce narrante di Francesca Rinaldi, doppiatrice e figlia proprio di Maria Pia Casilio, viene illustrata la vita artistica dell’attrice aquilana tra aneddoti, curiosità ed esperienze con grandissimi personaggi del mondo del cinema italiano ed internazionale.