L'Aquila, undici anni dopo: la notte della memoria. La diretta di NewsTown e LaQtv a partire dalle 22

Undici anni dopo, la Domenica delle Palme oggi come allora, L'Aquila si prepara a commemorare le vittime del terremoto del 6 aprile 2009 in una notte che sarà segnata dal ricordo e della memoria collettiva che non potrà nutrirsi, però, della partecipazione fisica illuminata dalle fiaccole, come è stato negli anni passati.

NewsTown e LaQtv vi proporranno una lunga diretta, sul canale 73 del digitale terrestre, sul nostro sito e sulle rispettive pagine facebook, a partire dalle ore 22 per portarvi sui luoghi del dolore e fin nel cuore di Piazza Duomo dove, alle 23:30, un Vigile del Fuoco accenderà un braciere posizionato nei pressi della Chiesa di Santa Maria del Suffragio. Presenzieranno il prefetto della Provincia dell'Aquila, Cinzia Torraco, il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, e il sindaco di Barisciano, Francesco Di Paolo, in rappresentanza dei comuni del cratere del terremoto.

Le tre autorità, anche su mandato dei Comitati dei familiari delle vittime, rappresenteranno il sentimento della popolazione colpita dal drammatico evento del 2009. L'intera area, su precisa indicazione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, sarà interdetta ad ogni altra persona. Uno stretto servizio di sorveglianza sarà assicurato dalle Forze dell'Ordine.

Dopo l'accensione, le autorità entreranno in chiesa. Il prefetto renderà omaggio alle lapidi commemorative delle vittime del terremoto nella Cappella della Memoria della Chiesa di S. Maria del Suffragio, mentre il sindaco Biondi pronuncerà una breve allocuzione a ricordo delle vittime nella contingenza dell'epidemia. Sarà presente il cardinale Giuseppe Petrocchi, arcivescovo dell'Aquila, che subito dopo celebrerà la funzione religiosa, rigorosamente a porte chiuse.

Vi proporremo la diretta delle celebrazioni fino alla fine della funzione religiosa.

Su impulso dei familiari delle vittime, il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi si è fatto portavoce di un appello, raccolto da Anci nazionale, da tanti comuni e associazioni, affinché lungo lo Stivale le finestre siano illuminate da un lume, o semplicemente dalla luce di un cellulare, per commemorare le vittime del sisma e tutti coloro che in questi giorni stanno perdendo la vita in solitudine a causa del coronavirus.

Palazzo dell'Emiciclo dell'Aquila, sede dell'Assemblea legislativa regionale, parteciperà aderendo simbolicamente alle celebrazioni per le vittime del terremoto del 6 aprile 2009: per l'occasione, l'importante colonnato esterno sarà illuminato con delle fiaccole e con il tricolore italiano.

Cerimonia ridotta anche a Onna. E' prevista la celebrazione di una messa da parte del parroco don Cesare Cardozo alle ore 21 nella chiesetta di legno; il sacerdote sarà da solo, con l'eccezione, a debita distanza, di una persona per le letture previste per la Domenica delle Palme. Per chi vorrà seguire la messa ci sarà la diretta Facebook curata da Manuwebtv che rilancerà il segnale sulle pagine facebook delle associazioni di Onna (Pro loco e Onna Onlus) e di altri social che si renderanno disponibili. Al termine della messa il parroco si recherà nello Spazio della Memoria davanti la statua della Madonna, in via Geremia Properzi, dove reciterà una preghiera. Qui ci sarà la lettura dei nomi delle 40 vittime di Onna. Chi vorrà potrà mettere un lumino o una luce sulla finestra come segno di attiva partecipazione alla commemorazione e come segno di vicinanza ai parenti delle vittime della pandemia.