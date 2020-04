Le biblioteche della Regione Abruzzo non si fermano: disponibili migliaia di titoli

Pur essendo fisicamente chiuse, le Biblioteche e le Agenzie di Promozione culturale della Regione Abruzzo continuano la loro attività di prestito e libera consultazione dell'emeroteca grazie alla piattaforma Mlol a cui la regione ha aderito dal 2018.

A disposizione degli utenti, infatti, ci sono più di 50000 ebook e di 7000 quotidiani italiani e stranieri: dal Corriere della sera alla Gazzetta dello Sport passando per numerosi settimanali e mensili da tutto il mondo.

In questi giorni le richieste di iscrizione sono cresciute esponenzialmente e gli iscritti alla piattaforma sono oggi raddoppiati: tutte le Agenzie e Biblioteche ex provinciali si sono attivate sui propri territori di riferimento per far conoscere le nuove e facilitate modalità di accesso al sistema: basta infatti inviare una mail indicando nome e cognome e un indirizzo mail per essere iscritti immediatamente.

Da alcuni giorni sono a disposizione inoltre per tutti gli iscritti i titoli di alcune importanti case editrici: Il Mulino e Fandango e inoltre sono state acquistate più copie dei titoli di maggior interesse per gli utenti.

Da oggi inoltre, è stato innalzato il limite dei prestiti mensili per utente passando dagli attuali 2 a 3 prestiti al mese.

Dunque, pur non essendo possibile al momento andare in Biblioteca, le Biblioteche offrono migliaia di risorse online da casa.

Nel link sottostante è possibile trovare l'elenco di tutte le strutture attive nelle iscrizioni con informazioni utili:

https://abruzzo.medialibrary.it/pagine/pagina.aspx?id=570