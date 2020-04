Gabriele Cirilli ospite del tg del Punto Luce L'Aquila

Il Punto Luce L'Aquila, progetto educativo promosso da Save the Children Italia e Uisp, è attivo nell'emergenza Covid 19 attraverso una programmazione online e azioni specifiche a supporto di bambini e famiglie.

Attraverso il programma "Non da Soli" attivato da Save the Children, il Punto Luce, situato nella frazione di Pagliare di Sassa, sta intervenendo a sostegno delle famiglie con minori in condizione di vulnerabilità economica, con aiuti materiali o con attività di supporto allo studio e all'uso delle tecnologie per la didattica.

Attraverso le piattaforme web del Punto Luce vengono proposti giornalmente sostegno allo studio e ai compiti, video laboratori ludico - didattici e appuntamenti settimanali in diretta con educatori e ospiti esterni, il "Punto Luce L'Aquila TG"

Grande ospite della puntata del 15 aprile saà il comico, attore e conduttore televisivo Gabriele Cirilli, che porterà un saluto ai bimbi e alle famiglie dell'Aquila attraverso il racconto del suo lavoro.

La diretta può essere seguita dalle 18,15 sulla pagina Facebook al link

https://www.facebook.com/puntolucelaquila/?ref=bookmarks

o sul canale YouTube

https://www.youtube.com/channel/UC4Z9nsUOFK-J88-20pv-gVA?view_as=subscriber