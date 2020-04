Legambiente ai sindaci: "Ripartenza delle città ha bisogno di soluzioni green"

"Per superare l'emergenza coronavirus e per far ripartire le città italiane servono risposte e soluzioni eccezionali. Per questo, cari Sindaci, non vi limitate all'ordinario, non restituiteci le vecchie città. Il vostro mestiere richiede visione di futuro, soluzioni inedite, capacità di guidare la comunità verso frontiere nuove. E oggi che tutti abbiamo sperimentato una condizione eccezionale, non c'è momento migliore per osare lo straordinario. Insieme ce la possiamo fare".

Con queste parole Legambiente scrive una lettera ai sindaci delle città italiane e al presidente dell'Anci Antonio Decaro indicando ai primi cittadini un pacchetto di 5 misure sostenibili e concrete per ripensare la mobilità in città post COVID-19, evitando che l'auto, le moto e gli scooter, siano per i cittadini la soluzione più sicura per proteggersi dal virus e per spostarsi dentro e fuori l'area urbana.

Un pacchetto quello proposto dall'associazione ambientalista che prevede: mezzi pubblici più sicuri attraverso monitoraggi, controlli e tornelli per contingentare gli ingressi e garantire le distanze di sicurezza, e prevedendo più risorse per realizzare tutto ciò; più bici e nuove ciclabili nelle aree urbane replicando, ad esempio, il modello vincente della Bicipolitana di Pesaro e le esperienze che arrivano da diverse città del mondo. È poi prevedendo, tra le altre misure, il rafforzamento della sharing mobility - auto soprattutto elettriche, bici, e-bike, scooter elettrici e monopattini – attraverso accordi con le imprese per avere più mezzi in città e in più quartieri a costi molto più contenuti; invitando i cittadini a rottamare l'auto e scegliendo la mobilità sostenibile e i bonus green. Ed infine incentivando sempre di più lo smart working, avviando un dialogo con il Governo per prevedere dei vantaggi fiscali per le aziende e i lavoratori che decidono di puntare su lavoro agile e sul mobility management di comunità.

Si tratta di misure attuabili in pochi mesi, con risorse relativamente contenute e alcune già disponibili, perché si tratta di attuare provvedimenti già contenuti in Leggi dello Stato. Ad esempio per quanto riguarda la realizzazione di nuove ciclabili, Legambiente ricorda che nella Legge di Bilancio 2020 sono stati stanziati 150 milioni di euro per il co-finanziamento di percorsi ciclabili urbani. L'importante, dunque, sarà avere idee chiare per affrontare con progetti semplici e praticabili la fase in cui le città si rimetteranno in moto, perché il dopo non sia più come il prima.

"Le nostre città – spiega Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente - possono essere un fantastico banco di prova per dimostrare che si può cambiare il mondo in meglio, sperimentando le vie green verso nuovi modelli di sviluppo. Occorre intervenire subito su quelle misure che hanno una valenza sanitaria e ambientale e che possono dare delle risposte alle regole imposte dal Covid19. Con queste 5 misure che proponiamo oggi ai sindaci, milioni di lavoratori, studenti e famiglie potranno muoversi da subito in maggiore sicurezza e libertà contribuendo a ridurre le emissioni di gas serra. Per far ciò è indispensabile un impegno da parte di tutti, cittadini, sindaci, società di trasporto e governo, consapevoli che il Paese oltre ad un decreto Cura Italia, ha bisogno anche di provvedimenti che mettano al centro le città e i comuni perché è da qui che bisogna prima di tutto ripartire".

In Abruzzo questo processo, anche se con velocità diverse, era già in atto con le misure e i finanziamenti messi in campo dai 4 comuni capoluogo.

Accompagnato dall'impegno della Legambiente, con RFI e Trenitalia si è lavorato alla costruzione di green hub di mobilità sostenibile, a partire dalla Bike station della stazione di Pescara centrale, a quelle dell'Aereoporto d'Abruzzo e al Porto turistico Marina di Pescara, in collaborazione con il Polo regionale Innovazione Logistica & Trasporti, ITS MO.ST e la Camera di Commercio CH-PE. Iniziative, tra l'altro, rafforzate sull'intero territorio della costa con il progetto di mobilità turistica TrabocchiMOB che coinvolge tutte le stazioni ferroviarie da Francavilla a Vasto-S.Salvo e vede il precedente partenariato allargato al GAL Costa dei Trabocchi, Sangritana, Provincia e Regione Abruzzo. Altrettanto importante il progetto Mo.ve.te che lega costa teramana con un programma integrato di azioni per la mobilità sostenibile casa-scuola-lavoro.

"E' questo il momento - dichiara Giuseppe Di Marco, presidente Legambiente Abruzzo - di osare lo strordinario, di mantenere con forza i riflettori accesi su quelle buone pratiche e progetti già avviati e di ripensare le nostre città in ottica di un sistema ecourbano sostenibile a partire dalla mobilità. E' tempo di dare vita a vere ciclopolitane, specie su Pescara, potenziare i green hub di mobilità sull'intero territorio regionale, favorendo anche l'accessibilità delle aree interne e quella mobilità turistica funzionale alla ripresa post covid-19 del nostro territorio. Siamo chiamati ad evolvere ed innovare le nostre strategie di sistema in una visione green del nostro futuro, al fine di garantire la sicurezza e qualità della vita degli abruzzesi, un nuovo benessere socio-economico e vincere disuguaglienze e crisi. Un azione che parte dalle città capoluogo ma si estende e coinvolge pienamente anche ai piccoli comuni".

Di seguito le 5 misure: