L'Aquila: Giunta approva atto di indirizzo per l'attivazione del canale social 'Vincilvirus'

Con delibera 214 del 9 aprile scorso, la Giunta comunale dell'Aquila ha approvato l'atto di indirizzo per l'attivazione del canale social 'Vincilvirus'.

Come noto, l'amministrazione comunale ha attivato la campagna di comunicazione #vincilvirus, rivolta alla popolazione e "finalizzata a fornire informazioni circa le prescrizioni relative all’emergenza, i servizi attivati dal Comune dell’Aquila e, in generale, a veicolare indicazioni, notizie, dati e chiarimenti di pubblico interesse". Ebbene, nell’ambito di tale attività - si legge nel deliberato - "ed ai fini di fornire un supporto alla popolazione, rendendo meno gravoso il rispetto del distanziamento sociale", la Giunta comunale ha ravvisato la necessità di "implementare la predetta campagna di comunicazione attraverso l’attivazione, per il periodo in cui resteranno in vigore le misure restrittive e di contenimento di cui alle disposizioni governative di un canale social, da identificarsi, nella fattispecie, come pagina Facebook, quale network su cui inserire, a orari prestabiliti, contenuti video di diversa tipologia e da denominarsi ”#vincilvirus insieme con noi”.

Il palinsesto di tale network prevederà i seguenti contenuti:

Un’area dedicata all’infanzia, con contenuti ludico didattici;

Video lezioni di lingua straniera;

Uno spazio informativo, comprendente la diretta quotidiana con il punto stampa a cura del Sindaco dell’Aquila;

Uno spazio Fitness, con contributi relativi alle varie discipline e attività praticate in tale ambito sportivo, sottoforma di lezioni e dimostrazioni;

Uno spazio culturale, di intrattenimento e di approfondimento relativo a contenuti di tipo artistico, musicali, ricreativo, storico, letterario, gastronomico.

Ma chi fornirà i contenuti? Stando alla delibera, saranno forniti da cittadini, imprese, enti e/o associazioni e, dunque, senza oneri a carico dell'Ente; di fatto, "l’intervento di tali soggetti assumerà le forme di vere e proprie sponsorizzazioni". Verrà garantito "pari accesso a chiunque sia interessato, previa verifica dei requisiti quali la capacità a contrattare con la Pubblica amministrazione, l'onorabilità e l'interesse generale per la cittadinanza".

Le modalità di invididuazione degli sponsor, da attivarsi mediante avviso pubblico e contratto di sponsorizzazione, sono stati demandati al Settore AQ Progetti Speciali per la Rinascita guidato dal dirigente Fabio De Paulis.