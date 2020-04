L'Aquila, Coronavirus: on line la domanda per i buoni libri per incentivare i ragazzi alla lettura

E' on line la form elettronica della domanda per ottenere dal Comune dell'Aquila dei buoni per l'acquisto di libri, allo scopo di incentivare ragazze e ragazzi alla lettura in questo periodo di emergenza coronavirus.

Lo rende noto il sindaco Pierluigi Biondi.

Al beneficio possono accedere i giovani tra gli 11 e i 14 anni. I dettagli sono contenuti nell'avviso pubblicato sul sito internet del Comune, nella pagina degli avvisi, della sezione concorsi, gare e avvisi dell'area amministrazione, a questo indirizzo https://www.comune.laquila.it/index.php?id_oggetto=18&id_cat=0&id_doc=1894&id_sez_ori=0&template_ori=1&>p=1.

La domanda va compilata esclusivamente on line, entro il 4 maggio, accedendo alla form attraverso questo indirizzo: https://bde.comune.laquila.it/bandi/BonusLibriemergenzaCOVID-19/richiesta.

I link ad avviso e domanda sono pubblicati anche nell'home page del portale istituzionale del Comune e nella sezione speciale riservata all'emergenza coronavirus covid-19.