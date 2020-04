"Pane e ‘ccicorje": è online il nuovo videoclip di Setak

E’ online il videoclip di Pane e ‘ccicorje, nuovo brano estratto dall’album di Setak, Blusanza, nella cinquina delle Targhe Tenco 2019 come miglior album in dialetto.

‘Pane e ‘ccicorje – racconta Setak - è un brano sulla lontananza temporanea e sull’ansia positiva che precede il rincontrarsi. Emotivamente trovo che sia molto in linea con il periodo che stiamo passando". Le riprese del videoclip erano in programma in questo periodo, poi diventato di quarantena. Abbiamo quindi fatto di necessità virtù – continua Setak - coinvolgendo il pubblico dei social chiedendogli di inviarci dei loro video che ritraessero dei momenti a cui fossero particolarmente affezionati. La risposta è stata immediata e siamo stati sommersi da numerosi contributi, non è stato facile fare delle scelte. Ringrazio quindi di cuore tutti coloro che hanno mandato i loro video, e Ivan D’Antonio che ha diretto e montato il videoclip, dovendo scegliere tra gli oltre 170 contributi arrivati’.

Setak, pseudonimo di Nicola Pomponi, è un chitarrista e cantautore abruzzese. Lo pseudonimo è un riferimento al soprannome della sua famiglia “lu setacciar”.

Blusanza, il suo primo album, interamente cantato in lingua abruzzese ma dalle sonorità internazionali, è uscito nel 2019. Il disco è stato finalista alle “Targhe Tenco” e al Premio Parodi, nel quale ha ricevuto il premio come "migliore reinterpretazione di un brano di Andrea Parodi".



Leggi QUI l'intervista di NewsTown.

Info

FB: https://www.facebook.com/setakmusic/

IG: https://www.instagram.com/nsetak/?hl=it

YT: https://www.youtube.com/channel/UCSxbkHpAgpCtYelQp6_eMzQ