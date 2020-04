Univaq tra gli Atenei che crescono di più: +8,89% di immatricolati

Per il quinto anno di seguito, le matricole che si sono iscritte all'università italiana sono cresciute.

Nell'Anno accademico 2019-2020 le nuove immatricolazioni nei sessantun atenei pubblici e nei trentun privati sono arrivate a quota 307.553. Sono settemila e trecento in più dell'anno scorso, il 2,43 per cento in aliquota. E' una crescita di 55 mila rispetto al 2015, quando si toccò il fondo della lunga crisi economica 2008-2014 che aveva tolto ricchezza alle famiglie italiane e, quindi, iscrizioni alle università del Paese.

Con questo traguardo l'accademia segna il miglior risultato degli ultimi dodici anni riportando i numeri ai livelli pre-crisi (2008, appunto).

E tra le Università che crescono di più, in Italia, c'è l'Ateneo dell'Aquila che aprirà le lezioni a ottobre, siano dal vivo, siano online, ad altri 2.033 studenti, quasi il 9 per cento in più (8,89%). Univaq è al sesto posto tra le 45 Università in crescita (16 presentano numeri negativi), subito dietro l'Ateneo di Bergamo, la Statale di Milano, le Università di Brescia, Palermo, e Modena-Reggio Emilia.

Certo: il report diffuso dal Ministero fotografa la situazione prima della prevedibile gelata alle iscrizioni che si potrebbe verificare dal prossimo ottobre. Tuttavia, si tratta di una spaccato assolutamente confortante per il nostro Ateneo e, di riflesso, per la città.