L'Aquila, torna Jane's Walk: viaggio virtuale attraverso sei borghi

La manifestazione Jane’s Walk si ripete a L’Aquila sabato 16 maggio, dalle ore 16 con una diretta facebook sulla pagina www.facebook.com/janeswalklaquila/.

Si tratta di un festival annuale internazionale, organizzato dall’omonima piattaforma (https://janeswalk.org/) e patrocinato in Italia dall’Istituto Nazionale di Urbanistica.

Per quest’anno Fr.Azioni Fr.Intese, insieme a Slow Food L’Aquila e Green Peace L’Aquila, Terremutate, Archeoclub L’Aquila, Italia Nostra L’Aquila, TES Transizione Ecologica e Solidale, cooperativa Metis, Urban Center L’Aquila, Legambiente Beni Culturali Abruzzo, Ju Parchetto con Noi, Le Api nel Cuore, SAVE THE CHILDREN L’Aquila - Punto Luce Sassa, Cittadinanza Attiva, Zero Rifiuti, Pronatura, CGIL L’Aquila, Pro Loco di Coppito, Presenza Femminista ed Arcigay L’Aquila ci accompagneranno in un viaggio virtuale attraverso sei borghi aquilani, in ciascuno dei quali è presente un presidio Slow Food: comporremo un racconto con le donne che hanno fatto e fanno il nostro paesaggio, riferendoci al pensiero di Jane Jacobs e centrandoci sulla sussidiarietà e la biodiversità.

Altre passeggiate in Italia si svolgeranno in forma virtuale oppure saranno posticipate.

Tutte le iniziative onorano la memoria della sociologa urbanista americana Jane Jacobs (Scranton, 4 maggio 1916 – Toronto, 25 aprile 2006): le sue ricerche incoraggiano le persone a riflettere sulle funzioni sociali e aggregative della “strada”, sul ruolo delle persone nella progettazione di politiche economico-sociali e del design dello spazio pubblico; la passeggiata incoraggia a condividere storie sui propri quartieri, a scoprire aspetti non visibili delle proprie comunità e a usare la camminata come mezzo per relazionarsi con i propri vicini.

La passeggiata sarà un modo per osservare, riflettere, condividere, discutere e re-immaginare collettivamente i luoghi in cui vive, lavora e si muove un paesaggio in ricostruzione. Tutte le informazioni sulla manifestazione aquilana saranno disponibili sulla pagina facebook www.facebook.com/janeswalklaquila/.