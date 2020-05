Vittime del nazismo, pietra d’inciampo a Roio Piano per i fratelli Santomarrone

Finalmente, la giunta comunale dell’Aquila - a seguito di numerose sollecitazioni che, fino ad oggi, erano cadute nel vuoto - ha autorizzato il posizionamento di due Pietre d’inciampo commemorative davanti all’abitazione di Roio Piano che fu dei fratelli Annina e Luigi Santomarrone, deportati nei lager di Ravensbruk e Dachau da dove non avrebbero fatto più ritorno, rei di aver ospitato nella loro abitazione prigionieri inglesi sottrattisi all'esercito nazista.

L’amministrazione comunale ha raccolto, in questo senso, la richiesta dell’associazione “Annina Santomarrone”, dello Iasric (Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell’Italia Contemporanea), dell’Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) e dell’Anppia (Associazione nazionale partigiani politici italiani antifascisti).

“Una richiesta – ha spiegato il sindaco Pierluigi Biondi – mirata a mantenere viva la memoria dei fratelli Annina e Luigi Santomarrone, i quali hanno pagato con la vita un gesto di umanità e di coraggio, dando rifugio a un prigioniero inglese sfuggito ai nazisti. Con iniziative come queste si promuove il recupero della memoria storica e identitaria, a futuro ricordo ed esempio per le nuove generazioni, consolidando la rievocazione di un gesto eroico, in un’epoca lacerata da numerosi conflitti a livello globale”.

Le Pietre d’inciampo – ‘Stolpersteine’ in tedesco – sono un’iniziativa ideata dall’artista Gunter Demnig come reazione a ogni forma di negazionismo e di oblio, al fine di ricordare tutte le vittime del nazismo perseguitate per motivi di religione, razza, idee politiche, orientamenti sessuali.