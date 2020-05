Mobilità ecosostenibile: aumenta il contributo comunale per l’acquisto di bici a pedalata assistita

Il contributo per l’acquisto di biciclette a pedata assistita salirà dal 30 al 35%, con un tetto massimo che viene incrementato da 300 a 500 euro.

È quanto prevede una delibera della giunta comunale dell’Aquila, approvata stamani su proposta dell’assessore alla Mobilità, Carla Mannetti.

Il provvedimento, già annunciato dal sindaco Pierluigi Biondi e dall’assessore Mannetti nel corso di una conferenza stampa di alcuni giorni fa sulle iniziative in materia di mobilità elettrica ed ecosostenibile in generale, prevede uno stanziamento integrativo di fondi comunali per questo contributo pari a 100mila euro. “Proseguono le azioni dell’amministrazione comunale che, fin dall’inizio del suo insediamento, sta decisamente puntando alla salvaguardia dell’ambiente, potenziando e migliorando al contempo i sistemi di mobilità – hanno dichiarato Biondi e Mannetti – così, dopo l’acquisto di autobus elettrici, di mezzi elettrici che, da giugno, saranno a disposizione della polizia municipale e l’attuazione di altre iniziative che hanno questi obiettivi, teniamo fede alla promessa anticipata qualche giorno fa, incentivando ancora di più l’acquisto di bici a pedalata assistita. L’incentivo è cumulabile con altre provvidenze governative di questo genere”.

“Inoltre – hanno aggiunto il sindaco Biondi e l’assessore Mannetti – da una parte ci adeguiamo alla legge 2 del 2018 che ha l’obiettivo di promuovere l’uso della bicicletta sia come mezzo di trasporto quotidiano sia per le attività turistiche e ricreative, al fine di migliorare l’efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, di tutelare il patrimonio naturale e ambientale e di ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo. E dall’altra cerchiamo di dare un ausilio ai cittadini in questo periodo di emergenza coronavirus, in quanto, con il distanziamento sociale imposto dalle norme nazionali e regionali, è prevedibile un aumento dell’uso dell’auto privata, con ricadute in termini di congestione del traffico e inquinamento. La bici elettrica, pertanto, può essere un’alternativa più che valida per porre un freno a questo scenario”.

Il nuovo incentivo avrà valore per le domande pervenute dopo la pubblicazione della delibera adottata oggi dalla Giunta.

L’avviso con i requisiti e le modalità per presentare la domanda – al cui interno si trova anche l’elenco delle ditte presso le quali è possibile effettuare l’acquisto con l’incentivo – è pubblicato sul sito internet del Comune, qui.