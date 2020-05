Teramo solidale: 50 gruppi musicali insieme per un progetto di beneficenza

Un progetto nato davvero dal basso, che ha preso vita durante una lunghissima videochiamata.

Una compilation, 50 brani firmati da altrettanti gruppi musicali indipendenti del teramano, per mostrare quanto sia fervida la scena musicale del territorio e per dare una mano a chi ne ha bisogno.

Ad ideare il progetto Francesca 'Mononoke' Di Egidio che ha iniziato a contattare gli artisti, uno ad uno: non solo i musicisti hanno accolto l'idea con entusiasmo, donando un loro pezzo, ma col passaparola si è arrivati, appunto, ai 50 brani che compongono la compilation targata 'Suoni indipendenti', Stayin’Safe&Alive - Canzoni dall’autoisolamento, disponibile sulla piattaforma 'Bandcamp' con ascolto gratuito e download al prezzo simbolico di 7 euro, ma si può offrire ovviamente di più.

"Questo spirito del passaparola lo stiamo mantenendo ancora oggi, anche per andare in controtendenza con l’ipertrofia social che, per forza di cose, ha caratterizzato la nostra vita durante il lockdown", racconta a newstown Francesca; "pertanto non c’è una pagina Facebook e non c’è una pagina Instagram, ma solo il link diretto alla compilation sulla piattaforma 'Bandcamp'".

Qual è l’intento? "Innanzitutto, c’è la voglia di aiutare una collettività già ampiamente provata da disastri vari; d'altra parte, vanno in supporto della collettività proprio coloro che più stanno soffrendo le disposizioni di sicurezza. Chissà quando potremo tornare ad ascoltare un concerto dal vivo. I gruppi sono 50, attualmente, ma il numero è destinato ad aumentare perché il progetto è ancora aperto all’adesione agli altri artisti di Teramo che forse non conosciamo, cui magari non è giunta ancora voce". I generi musicali sono i più disparati: "c’è lo zoccolo duro della musica garage e punk ma ci sono anche brani cantautorali, tracce noize, rap e trap".

Un viaggio interessante nella scena musicale teramana, mai così in fermento, tra voci nuove e nomi noti come Aminorplace, Ban-Off, Shijo X, Christine Plays Viola, Clowns From Other Space, The Dead Man Singing, Inutili, Los Infartos, The Incredulous Eyes, Moonshine Booze, Pre-Cog in the Bunker, Rainska, Antonello Recanatini, Starslugs e Sons of Revolution. "Non un semplice disco per raccogliere fondi ma un manifesto musicale di un territorio - lo ha definito la rivista 'Rockambula' - il più affascinante che ci sia in Abruzzo per quanto riguarda la musica indipendente".

L'intero ricavato dei download andrà in beneficienza, per sostenere la raccolta fondi 'Teramo Solidale' promossa dal Comune in favore delle famiglie che sono state particolarmente colpite dall'effetto delle prescrizioni dettate per prevenire il diffondersi del contagio. "Salutiamo con particolare favore l'iniziativa intrapresa da numerosi gruppi musicali del nostro territorio la cui finalità è non solo di continuare a produrre e quindi offrire creatività ma anche di solidarizzare con le famiglie più colpite dalle conseguenze del coronavirus", il ringraziamento dell'amministrazione comunale. "È risaputo che il cosiddetto ‘lockdown’, necessario per prevenire il diffondersi del contagio, abbia avuto come conseguenza anche lo stop della musica dal vivo e la chiusura dei piccoli circoli e dei live club, luoghi votati esclusivamente a far conoscere la musica originale del nostro territorio e non solo. I musicisti di Teramo e provincia però, durante questo periodo di chiusura, non hanno smesso di comporre e di creare, mantenendo viva la passione per la musica".

"Ringrazio il comune di Teramo e l'assessore Antonio Filipponi che hanno subito abbracciato il progetto", conclude Francesca Di Egidio; "come accennato, la compilation è ancora aperta per i musicisti di Teramo e della sua provincia che vogliano aderire; basta inviare una email".

Qui, il link a 'Bandcamp' dove è possibile ascoltare e scaricare la compilation: https://stayinsafealive.bandcamp.com/album/stayinsafe-alive-canzoni-dallautoisolamento?fbclid=IwAR1DQkW2guVeI5e2sqmAWXZJmkqWhZGjNDS2Ny2hpQDeVvwJrFzcZt-54qQ