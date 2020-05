Al via "Lanterna Magica Film Fest", rassegna cinematografica per gli studenti aquilani

Ha preso il via l’iniziativa, denominata Lanterna Magica Film Fest, curata e promossa dall’Istituto Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica”, con la proiezione di alcuni lungometraggi disponibili sulle piattaforme didattiche di diversi Istituti scolastici del comprensorio, incentrati sul delicato rapporto tra genitori e figli.

Numerosi studenti potranno dunque assistere ad una serie di proposte cinematografiche che prendono spunto proprio da questo argomento, Mamma e Papà: istruzioni per l’uso. Le restrizioni in atto in questi ultimi mesi hanno costretto gli operatori culturali della “Lanterna Magica” a modificare necessariamente le varie iniziative in programma e dunque, Dirigenti scolastici ed insegnanti hanno accolto con favore la possibilità di far fruire on-line le proposte cinematografiche.

Gli studenti potranno visualizzare su canali dedicati i lungometraggi fino alla fine di questo anno scolastico, indicando il film che a parer loro è risultato più significativo e segnalarlo ai loro insegnanti di riferimento. Queste prime iniziative sono riservate agli Istituti scolastici, mentre nell’imminente periodo estivo, l’Istituto Cinematografico dell’Aquila, proporrà una serie di appuntamenti aperti al pubblico proponendo diversi titoli cinematografici attraverso la suggestiva e coinvolgente modalità del Drive in che consentirà in tutta sicurezza e con un adeguato distanziamento sociale di poter godere dello spettacolo cinematografico.

L’idea progettuale proseguirà successivamente all’interno degli Istituti scolastici fino al mese di dicembre 2020 con attività laboratoriali, cineforum ed incontri specifici per l’approfondimento della tematica trattata. Il percorso terminerà con la realizzazione di un prodotto audiovisivo realizzato dalle classi coinvolte.

Il progetto complessivo è inserito all’interno del Bando Cinema per la Scuola – Buone pratiche, Rassegne e Festival, proposto dal MIUR – Ministero dell’Istruzione, Ministero dell’Università e della Ricerca.