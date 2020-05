L'Aquila, al via i test online per l'ingresso all'università

Gli studenti che nell’anno accademico 2020-2021 intendano immatricolarsi ad un corso di laurea che richiede una valutazione delle conoscenze iniziali devono sostenere il test di verifica denominato TOLC.

In continuità con gli anni passati e in presenza delle restrizioni imposte dall’emergenza causata dal COVID-19, l’Università degli Studi dell’Aquila, gestisce ha deciso di erogare il TOLC anche nella modalità a distanza denominata TOLC@CASA.

Il TOLC non è una barriera all'immatricolazione, ma ha lo scopo di valutare se la preparazione degli studenti nelle discipline di base è adeguata e coerente con i requisiti necessari per frequentare con successo il corso di laurea prescelto e serve ai corsi di studio per organizzare le diverse attività di orientamento e formazione utili a colmare eventuali lacune.

Il TOLC dunque serve come strumento di orientamento ed è consigliabile sostenerlo il prima possibile per poterlo ripetere e prepararsi al corso di laurea prescelto.

Di seguito sono riportati i Corsi di laurea che prevedono il test di verifica TOLC:

Corso di laurea in Scienze Biologiche

Corso di laurea in Biotecnologie

Corso di Laurea In Economia e amministrazione delle imprese

Corso di Laurea in Operatore giuridico d'impresa

Corso di Laurea in Ingegneria civile e ambientale

Corso di Laurea in Ingegneria dell'informazione

Corso di Laurea in Ingegneria industriale



Con avvio il 28 maggio, le date utili a breve scadenza per sostenere il TOLC@CASA sono le seguenti: 3, 5, 11 e 12 giugno 2020.

Il calendario delle sedute da luglio in poi verranno rese note con successive comunicazioni sulla base della programmazione predisposta dal CISIA.

Informazioni ed istruzioni dettagliate per sostenere il TOLC@CASA possono essere trovate qui e qui. Se sei uno studente interessato a sostenere il TOLC e vuoi essere costantemente aggiornato, ti suggeriamo inoltre di consultare i canali social del CISIA Facebook; Instagram