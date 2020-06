Jane’s Walk L’Aquila su NewsTown: ogni lunedì, un'intervista ai Walk Leader 2020 sulle orme di Jane Jacobs

Il nostro secondo anno di manifestazione è stato pienamente avvolto dall’indeterminatezza del periodo pandemico.

Non abbiamo voluto e potuto organizzarci con la consueta passeggiata urbana, né con attività di dialogo, partecipazione e confronto in presenza. Abbiamo scelto di manifestare però ugualmente la nostra voce, anche se non attraverso i luoghi fisici della città, dei borghi e del paesaggio, ma virtualmente.

Ed ecco allora che quest’anno la Jane’s Walk è stata una passeggiata virtuale, portata avanti con oltre venti associazioni, lungo un percorso immaginato attraverso sei borghi, con il portato di vita e cultura del palinsesto paesaggistico.

La Jane’s Walk si è ripetuta sabato 16 maggio, con una diretta facebook sulla pagina www.facebook.com/janeswalklaquila/.

Patrocinato in Italia dall’Istituto Nazionale di Urbanistica, l’edizione di quest’anno ha coinvolto Fr.Azioni Fr.Intese, Slow Food L’Aquila e Green Peace L’Aquila, Donne TerreMutate, Archeoclub L’Aquila, Italia Nostra L’Aquila, TES Transizione Ecologica e Solidale, cooperativa Mètis, Urban Center L’Aquila, Legambiente Beni Culturali Abruzzo, Ju Parchetto con Noi, Le Api nel Cuore, SAVE THE CHILDREN L’Aquila - Punto Luce Sassa, Cittadinanzattiva, Zero Rifiuti, Pronatura, CGIL L’Aquila, Pro Loco di Coppito, Presenza Femminista, ANPI L’Aquila ed Arcigay L’Aquila.

Ci siamo detti tutti e tutte d’accordo nel proseguire questo viaggio virtuale, lavorando insieme a NewsTown ad un progetto di divulgazione, ovvero dedicare una rubrica settimanale alla JWAQ, riportando un’intervista a settimana a ciascuno e ciascuna Walk Leader 2020. Non solo ricorderemo chi fu Jane Jacobs, il suo pensiero e la sua opera, ma proveremo anche a contestualizzarne il senso attraverso la testimonianza di attivismo di ciascuna associazione.

Attraverso sei borghi aquilani, conosceremo un presidio Slow Food, comporremo un racconto con le donne che hanno fatto e fanno il nostro paesaggio, centrandoci sulla sussidiarietà e sulla biodiversità. Questi sono stati i concetti che hanno guidato la nostra seconda edizione, e con questi vorremmo aprire alle lettrici e ai lettori un canale di dialogo: partecipazione è porosità, permeabilità, confronto, accessibilità e molte altre chiavi di lettura della realtà urbana e territoriale.

Iniziamo allora questo ciclo di interviste con la citazione con cui abbiamo aperto l’edizione 2020 e la presentazione che abbiamo seguito: La sussidiarietà è il principio secondo cui il governo funziona meglio - in modo più responsabile e reattivo - quando è più vicino alle persone che serve e ai bisogni cui si rivolge.