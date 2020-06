Campli sul National Geographic: "E' gemma Italia rurale"

"I piccoli borghi italiani potrebbero essere la chiave per salvare l'economia turistica del Paese". E tra questi borghi c'è la "medievale Campli", in Abruzzo.

A dirlo è il National Geographic.

La prestigiosa rivista americana - tra le più autorevoli nei settori natura, scienza, cultura e storia - omaggia Campli, uno dei borghi più belli d'Italia. E in un articolo dedicato alle destinazioni da prendere in considerazione per l'estate 2020, dedica una particolare menzione al borgo Farnese, l'unica località italiana citata insieme alla "rustica Bovino, in Puglia". "Queste gemme dell'Italia rurale - si legge nell'articolo - sono pronte a brillare una volta che i turisti internazionali ritorneranno".

"Ancora una volta Campli fa parlare di sé e, dopo la stampa nazionale, è la volta di una prestigiosa rivista internazionale" dice il sindaco, Federico Agostinelli. "Questa attenzione è un ulteriore stimolo a continuare nel nostro progetto di valorizzazione turistica e culturale del nostro borgo e dell'intero territorio".