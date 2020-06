Black Lives Matter: il 6 giugno anche all'Aquila flashmob di sostegno alle proteste per la morte di George Floyd

Il 6 giugno in tutta Italia, rispettando il distanziamento sociale, si terranno flashmob davanti ad ambasciate e consolati americani, e davanti ai comuni delle piccole città per esprimere solidarietà alle proteste che stanno avvenendo in America e per richiedere verità e giustizia sull’assassinio di George Floyd e per tutte le vittime del razzismo e del suprematismo bianco.

In questo momento di forte ribellione e rifiuto verso l’oppressione e le disuguaglianze ancora ben radicate nella nostra società, attivarsi e aderire alle proteste esplose in America è necessario più che mai.

Bisogna prendere posizione e ribadire con convinzione il valore dell’antifascismo, dell’uguaglianza e dell’antirazzismo.

Le istituzioni italiane non hanno ancora preso posizione perciò è fondamentale autorganizzarsi per amplificare le voci delle oppresse e degli oppressi.

Proprio per questo anche a L’Aquila le organizzazioni antifasciste e antirazziste daranno vita ad un presidio in Piazza Duomo, alle ore 16. "Crediamo sia fondamentale che anche la nostra città prenda posizione contro razzismo e abusi di potere", ribadiscono gli organizzatori che invitano i partecipanti "a rispettare il distanziamento sociale e indossare delle mascherine per tutelare la salute di tutte e tutti".

L'evento è organizzato da Unione degli studenti, Link Studenti Indipendenti, CGIL, Arci Querencia Circolo, Casematte, Libera Abruzzo, Fuorigenere, United L’Aquila, Aquilasmus, Fr.Azioni Fra.Intese, Circolo Provinciale Arcigay Massimo Consoli, ANPI L’AQUILA, Slow Food L’Aquila, Mgs L’Aquila, Donne TerreMutate, Legambiente Beni Culturali Abruzzo