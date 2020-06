'Nati nelle Note': in centro storico è tornato il Pifferaio Magico [il video]

Come di consueto, in una delle tiepide mattinate domenicali di primavera, il Pifferaio Magico, dalla Bassa Sassonia o forse Sassa, non ricordiamo bene, viene all'Aquila, in centro storico, con colori e flauti di ogni foggia, per meravigliare e rigenerarsi attraverso i suoni, le voci e le danze della folla di bambini, bambine e famiglie.

Quest'anno non è voluto essere da meno, presentandosi ieri mattina in città!

Un evento virtuale, certo, che rappresenta, altresì, un piccolo girato sulla città e le famiglie che frequentano i corsi di 'Nati nelle Note' e che hanno partecipato direttamente, inviando dei video.

'Nati nelle Note' propone corsi di musicalità, emotività e sviluppo del pensiero musicale attivo per genitori, neonati da 3 settimane a 36 mesi e bambini e bambine fino a 10 anni; propedeutica alla danza per coppia genitore-figlio; laboratori di arti visive per genitori e bambini da 1 a 6 anni; corsi di strumento, danza, pratiche musicali e vocali per tutte le età.