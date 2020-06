Consorzio Aquilano inaugura il Laboratorio Caseario a Bazzano

Il Consorzio Aquilano inaugurerà il Laboratorio Caseario sabato 13 giugno alle ore 12, in località Bazzano (intersezione tra via dell'Industria snc e SS17, accanto a Poste Italiane e Euro bar. Accesso dalla rotonda successiva al bivio per Monticchio, in direzione Pescara).

L'iniziativa è organizzata da un gruppo fondatore di quindici aziende locali allo scopo di valorizzare e commercializzare, sotto un unico marchio, i prodotti caseari e agricoli del territorio aquilano.

Le aziende che compongono il Consorzio, il cui direttore è Nazario Libero, sono: Luca Tarquini (presidente), Alfredo De Paulis (vice presidente), Alfio Cesareo, Americo Pezzopane, Angelo Marcocci, Luigi Cocciolone, Marcello Palmeri, Filippo Nurzia, Andrea Vivio, Sara Lalli, Fabio Centi, Francesca Alfonsetti, Vincenzo Frascarelli, Fonte Cerreto, Ilaria Forte.

Saranno presenti all'inaugurazione per i saluti istituzionali l'assessore all’Agricoltura della Regione Abruzzo Emanuele Imprudente, il presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso, il sindaco del Comune dell’Aquila Pierluigi Biondi, l'assessore all’Ambiente Fabrizio Taranta, l'assessore all’Agricoltura Francesco Bignotti, il consigliere con delega alla montagna Daniele D’Angelo.

Interveranno con un contributo scientifico la prof.ssa Francesca Maria Sarti, associato di Zootecnia e Miglioramento genetico animale al DSA3 dell’Università degli Studi di Perugia ed il prof. Cristian Bolzonella del dipartimento Territorio e Sistemi agroforestali Università degli Studi di Padova. Parteciperanno inoltre: rappresentanti delle Forze dell’ordine e militari, Protezione Civile L’Aquila 2009, Associazione Culturale L’Aquila 4x4, Associazione sportiva Le Belve Neroverdi.

Seguirà il buffet di prodotti tipici curato dal Ristorante Le Origini di Nicola Ursini e Letizia Cucchiella.