L'Aquila, esami di maturità 2020 al via per 2.311 studenti

E' il giorno degli esami di Stato. Dopo il lungo lockdown, le aule dei licei e degli istituti si sono riaperte questa mattina per accogliere gli studenti che affrontano esami di maturità completamente diversi rispetto al passato: un'unica prova orale dalla durata di circa un'ora senza prove scritte.

In Abruzzo sono 10476 gli studenti chiamati a sostenere il colloquio orale in presenza, che verte su più materie, soffermandosi sul programma del primo quadrimestre e può comprendere anche esercitazioni pratiche, esercizi o traduzioni nei licei. In provincia dell’Aquila sono 2.311, all’Aquila città circa 800, distribuiti tra i quattro istituti superiori: Cotugno, D’Aosta, Colecchi-Da Vinci e Bafile.

Dopo le prime interrogazioni, arrivano le testimonianze degli studenti. "La prova è stata più più facile del previsto - ammette Giada Bruno, studentessa del liceo delle scienze umane Cotugno - La domande hanno riguardato il percorso "Follia" e le attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. I docenti sono stati molti tranquilli, ma tornare a scuola dopo quattro mesi mi ha fatto un effetto strano, non è stato facile".

"Tutto bene, c'era tanta ansia all'inizio ma la commissione quest'anno è tutta interna, i professori ci conoscono, mi hanno aiutato e non hanno preteso troppo, mi hanno fatto anche domande su come ho trascorso il lockdown e sui miei progetti futuri " dice Martina del VD del liceo classico . L'esame quest'anno non prevede una tesina ma un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta. "Per quanto riguarda la mia classe, le tematiche individuate sono tre: il rapporto uomo-natura, tempo e memoria e la tematica della guerra. La mia interrogazione ha riguardato il rapporto uomo-natura e quindi l'articolo 9 della Costituzione sulla tutela del paesaggio e del patrimonio storico. E' stato emozionante tornare a scuola, rivedere i professori è stato commovente, è stato bello inziare e concludere questa esperienza insieme a loro".