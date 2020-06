Csv, prosegue il progetto “Animazione digitale”: il 24 giugno il terzo incontro

Quali sono le corrette procedure che le associazioni sono chiamate a seguire per rendere i loro statuti conformi a quanto previsto dalla Riforma del Terzo Settore? Cosa cambia in concreto rispetto alle precedenti normative?

A queste e ad altre domande si proverà a rispondere mercoledì 24 giugno alle ore 18:00 in diretta sulla pagina Facebook del Csv Abruzzo all’interno della nuova pillola formativa intitolata “Gli statuti delle organizzazioni dopo la Riforma”.

A seguito dell’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (D. lgs. 3 luglio 2017, n.117), tutte le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le Onlus, attualmente iscritte nei rispettivi registri, dovranno conformarsi alla nuova legislazione. Allo stesso modo, anche le associazioni attualmente non iscritte in alcun registro dovranno provvedere agli opportuni adeguamenti statutari, qualora intendessero rientrare con pieno riconoscimento tra gli Enti di Terzo Settore.

Con questa terza puntata del ciclo Pillole formative, il Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo intende offrire alle realtà associative del territorio un’informazione quanto più possibile completa sul tema.

A condurre la puntata sarà Gennaro Tupitti, dipendente del Csv Abruzzo, che avrà come ospiti Mauro Morelli e Fabrizio Straccialini, entrambi avvocati e consulenti del Csv in materia di Terzo Settore, insieme a Concetta Trecco, dottore commercialista, esperta in materia di Terzo Settore. Previsto, come sempre, il prezioso contributo di Alba Impicciatore dell'Associazione Sordi Italiani di Teramo, che curerà la traduzione in tempo reale nella Lingua Italiana dei Segni.

Come nelle precedenti puntate, gli interessati avranno la possibilità di intervenire in diretta rivolgendo le proprie domande attraverso la chat dedicata.

L’incontro avrà una durata di circa 45 minuti. Il video dell’evento resterà disponibile dopo la diretta sulla pagina Facebook del CSV Abruzzo.

Le Pillole formative proseguiranno l’8 luglio con un nuovo appuntamento dedicato al tema delle polizze assicurative per il Terzo Settore.