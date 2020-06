Festa della Musica 2020: a L'Aquila concerto itinerante nel Parco del Castello

Il 21 giugno di ogni anno dal 1982 si celebra la Giornata Europea della Musica. In Italia dal 1994 è stata inserita come Festa della Musica nel calendario delle manifestazioni popolari con il coordinamento del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo. La città dell’Aquila fin dalla prima edizione ha aderito e, insieme alla Società Aquilana dei Concerti, ha sempre contribuito allo spirito “diffuso” della kermesse musicale.

“La Musica riparte!” con questo slogan la Società Aquilana del Concerti “B. Barattelli” e il Comune dell’Aquila promuovono l’edizione 2020 della Festa della Musica, una edizione che ha un valore aggiunto, quello di un nuovo inizio dopo il blocco dello spettacolo dal vivo per le note emergenze sanitarie.

Due sono gli appuntamenti per domenica 21 giugno: alle ore 19,00 e alle ore 21,30 ad ingresso libero e prenotazione obbligatoria.

“Concerto itinerante nel Parco del Castello”, questa la natura dell’evento che si svolge all’aperto nel parco che, oltre ad essere uno spazio caro ai cittadini, è senza dubbio uno dei luoghi più belli e rappresentativi del centro storico dell’Aquila, valorizzato dai recenti lavori di riqualificazione.

Quattro spazi del Parco divengono postazioni naturali per altrettanti gruppi musicali. La prima postazione è il sagrato della Chiesa del Crocifisso dove si esibisce il coinvolgente Crazy Stompin’ Club in formazione strumentale: Antonio Marinelli sax, Giulio Filippetti tromba, Francesco Di Giulio trombone, Andrea Marinelli tuba, Angelo Bernardi banjo, Davide Russo percussioni, Mattia Marrone percussioni. Una band che coinvolge con il suo swing e con “I suoni di New Orleans”.

Due postazioni si trovano lungo Viale Benedetto Croce, ovvero il passeggio che circonda il Forte spagnolo. Il lato Nord-Est ospita un quintetto di ottoni, alternativo, innovativo, dal gusto musicale frizzante e coinvolgente, il Caesar’s Brass Quintet, composto da cinque giovani musicisti provenienti dalle province dell’Aquila e di Pescara. I cinque sono: Giordano Antonio Lizzi alla tromba, Marco Evangelista alla tromba, Giorgio Filippetti al trombone, Leonardo Pasqualone al corno e Costanzo Pietrantoni alla tuba. Se il titolo del programma è “Lo stretto indispensabile” citando il Libro della Giungla c’è da aspettarsi una carrellata di brani tratti da celebri colonne sonore di film, cartoni animati e brani del repertorio dello storico Canadian Brass Quintet.

La postazione nel lato Nord-Ovest è animata da due straordinari percussionisti Marco Crivelli e Daniele Ciocca. Il programma proposto “Yellow after the rain”, titolo evocativo per il solstizio d’estate e la speranza di una rinascita, è tratto da una composizione per marimba del 1971 di Mitchel Peters, mitico timpanista della Los Angeles Philharmonic Orchestra scomparso nel 2017.

La quarta postazione si trova nei pressi dell’ingresso artisti dell’Auditorium del Parco dove si esibisce il Triosfere, una formazione costituita da bandoneòn, chitarra elettrica e contrabbasso nella quale confluiscono gli stili del tango, del jazz, della musica colta e del pop. Il programma “Oltre il cielo di Buenos Aires”, racchiude pagine famose di Piazzolla, interpretate nel rispetto della partitura, ed altre composizioni che caratterizzano il repertorio del trio formato da Dario Flammini, Mauro De Federicis e Roberto Della Vecchia. Per questa occasione il gruppo ha come ospite il violinista Antonio Scolletta.

Oltre ai musicisti partecipano tre voci recitanti: Valeria Bafile, Matteo Di Genova e Tiziana Gioia che intratterranno con letture di documenti e racconti riferiti alla storia della città dell’Aquila, nonché considerazioni sulla musica e sulla cultura di vari autori contemporanei.

Lo svolgimento dell’edizione 2020 è certamente caratterizzata, soprattutto a livello organizzativo, dalle norme di contenimento e di sicurezza sanitaria ancora in vigore.

Per questo è assolutamente obbligatoria la prenotazione al tel. 086224262 o mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. e si dovranno seguire scrupolosamente tutte le indicazioni fornite dal personale predisposto.