Gli aquilani Giancarlo Bozzetta e Selene Pascasi finalisti al Premio nazionale Bukowski

Gli aquilani Giancarlo Bozzetta e Selene Pascasi sono tra i finalisti della settima edizione del Premio letterario nazionale Bukowski.

Giancarlo Bozzetta, che ha appena pubblicato il libro di poesie Nel tempo di un martini. La fine che ha fatto l'estate (Tabula Fati), è in corsa nella sezione "Poesia inedita", mentre Selene Pascasi - avvocata e giornalista (collabora con Il Sole 24 Ore) - in quella del "Racconto inedito".

La cerimonia di premiazione, che per via delle direttive Covid si terà solo online, è in programma sabato 20 giugno alle 16 sul canale You Tube https://youtu.be/BtKJu5ZpuRg e su Facebook.