Prosperococco, la denuncia: "L’Aquila città in ricostruzione che discrimina le persone disabili"

Un video pubblicato su Facebook per denunciare, di nuovo, come i processi di ricostruzione della città dell'Aquila, che vorrebbe dirsi inclusiva, non tengano conto delle persone con disabilità.

A pubblicarlo Massimo Prosperococco, presidente del "Coordinamento associazioni di disabili dell'Aquila".

"Lo sappiamo e ne teniamo conto, comprendiamo tutte le difficoltà che ogni cittadino deve subire in una città in ricostruzione dopo il sisma del 2009", scrive Prosperococco; "questa però non può essere una occasione discriminate verso le persone disabili che non possono e non devono essere considerate marginali e di peso alla città".

Prosperocco mostra, nel video, le difficoltà che riscontra a percorrere in carrozzina corso Vittorio Emanuele, il corso “stretto”, l’asse centrale, il centro bello dell’Aquila, laddove è stata realizzata una strettoia in attesa dei lavori di consolidamento su un aggregato.

"Il palazzo andava messo in sicurezza questo è certo, ma può darsi che nessuno si sia chiesto se in quel budello, che resterà così per oltre due anni, dove passano mamme e papà con passeggini, anziani con il bastone, disabili in carrozzina, giovani aitanti di corsa e distratti imprenditori si poteva fare meglio? Può darsi che nessuno abbia valutato la pericolosità di quello scalino e del marmo scivoloso e spezzato? Può darsi che nessuno si sia chiesto in caso di criticità cosa potrebbe accadere in quel budello? Può darsi che nessuno abbia pensato di mettere un cartello di attenzione all’ingresso? Può darsi che nessuno si sia posto il problema che sarebbero bastati 10 cm (dieci) in più per garantire un passaggio sicuro e accessibile a tutti? Può darsi che nessuno abbia pensato di mettere almeno una 'pezza a colore' in quelle buche?".

Domande retoriche, evidentemente. "Ebbene no, proprio nessuno, solo vuote frasi che contengono la parola disabilità e sicurezza. Intanto, qualche settimana fa io sono volato, lanciato come una catapulta dalla mia sedia 'grazie' alle buche della 'pavimentazione' del centro di questa bellissima città in ricostruzione. Resistiamo non possiamo fare altro".